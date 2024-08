VÍDEO: Prefeito dá cabeçada em adversário durante debate em Teresina; agredido registra ocorrência

Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (PRD), deu cabeçada no candidato Francinaldo Leão (PSOL) durante debate em Teresina, no Piauí

O debate entre os candidatos à Prefeitura de Teresina, no Piauí, viralizou por um motivo inusitado. O atual prefeito, Dr. Pessoa (PRD), que busca a reeleição, partiu para cima do candidato Francinaldo Leão (PSOL) e deu uma cabeçada no rival (veja no vídeo abaixo). O caso acabou na delegacia, com registro de um boletim de ocorrência por agressão.

O caso aconteceu durante debate realizado na noite de quinta-feira (9) na TV Band Piauí. O vídeo mostra o momento em que o atual prefeito se aproximou do rival e deu a cabeçada após ser questionado sobre problemas na área da saúde. Dr. Pessoa respondeu a pergunta, aguardou a tréplica de Francinaldo, e logo depois o atacou.

Ao fim do debate, o candidato do PSOL e sua assessoria procuraram o 12º Distrito Policial e denunciaram a agressão.

“Fui agredido pelo atual gestor de Teresina com uma cabeçada, por fazer a pergunta que todo cidadão teresinense gostaria de ter feito: sobre o abandono da Saúde Pública de Teresina. Fui atacado por defender os direitos da nossa periferia, por dar voz a quem muitas vezes é silenciado. Mas saibam de uma coisa: NÃO vão me calar! Apesar do descontrole do Prefeito, minha luta seguirá para que cada cidadão seja ouvido e tenha seus direitos sociais respeitados”, declarou Francinaldo em postagem nas redes sociais.

Dr. Pessoa também se manifestou em seu Instagram pedindo “desculpas aos teresinenses pelo incidente do debate”. No entanto, na legenda da publicação, ressaltou que Francinaldo se dirigia à ele com “agressividade”.

O PSOL Teresina também publicou uma nota nas redes sociais lamentando o caso. Leia abaixo:

“Como presidente do PSOL Teresina, manifesto meu mais profundo repúdio à ação do Prefeito Dr. Pessoa, que agrediu covardemente o candidato do PSOL à Prefeitura de Teresina com uma cabeçada no rosto durante o debate na BAND Piauí.

Expresso total solidariedade a Francinaldo @francinaldopsol , que, de forma democrática e respeitosa, estava debatendo e denunciando, em nome do PSOL, a gestão desastrosa do atual prefeito, quando foi fisicamente agredido. Também lamentamos que a emissora responsável pelo debate não tenha tomado as devidas providências: o debate deveria ter sido interrompido, e o Prefeito, retirado!”, diz o texto.