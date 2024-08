Publicitário é morto com tiro durante tentativa de roubo de motocicleta de luxo, na Zona Sul de SP

A Polícia Civil investiga a morte do publicitário Luis Francisco Silva, de 59 anos, que foi baleado no rosto durante uma tentativa de assalto em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. O homem pilotava uma motocicleta BMW de 1.200 cilindradas, ano 2006, avaliada em cerca de R$ 35 mil, quando os criminosos o abordaram. Os bandidos acabaram atirando e fugiram sem levar nada.

O caso aconteceu na noite de quinta-feira (8) na Avenida Professor Vicente Rao. Os assaltantes se aproximaram em uma outra motocicleta e anunciaram o roubo. O publicitário parou, desceu do veículo que pilotava e, enquanto apoiava o veículo no solo, foi baleado no rosto.

Luis Francisco foi socorrido e levado ao Pronto Socorro de Pedreira, mas morreu logo depois de dar entrada na unidade.

O caso foi registrado no 27º Distrito Policial de Campo Belo como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A Polícia Civil informou que busca imagens de câmeras de segurança que possa ter registrado o crime e, assim, ajudem na identificação dos bandidos.

Até a publicação desta reportagem, no entanto, nenhum suspeito tinha sido identificado ou preso.