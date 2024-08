Lotofácil não teve ganhadores e prêmio acumula em R$ 4 milhões

Sem que ninguém fosse capaz de acertar as 15 dezenas no sorteio desta quinta-feira, a Lotofácil acumulou o prêmio principal para o sorteio de hoje e quem acertar todos os números do sorteio, de acordo com a Caixa Econômica Federal, pode levar para casa R$ 4 milhões.

ANÚNCIO

Os números sorteados foram:

01, 02, 03, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25

O número de apostas que acertaram as faixas secundárias de premiação, entretanto, foi bem grande. Duzentos e treze apostas fizeram 14 pontos e cada uma delas ganhou R$ 2.242,09.

Na faixa dos treze pontos, 7.897 apostas ganharam do sorteio R$ 30 e 99.597 acertaram 12 e faturaram R$ 12.

SORTEIO DE HOJE

Para o sorteio de hoje, o apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas por engordar sua conta bancária em R$ 4 milhões. Para concorrer, é necessário fazer sua aposta até 19h, horário do fechamento das casas lotéricas, ou usar o aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

ANÚNCIO

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado também pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.

Surpresinha e Teimosinha

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.