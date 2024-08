Tim Walz estreou como companheiro de chapa de Kamala Harris com ataques severos contra Donald Trump

Kamala Harris anunciou Tim Walz como seu companheiro de chapa e candidato a vice-presidente na chapa do Partido Democrata nesta terça-feira de manhã. E imediatamente no mesmo dia, tiveram seu primeiro evento de campanha em um estado-chave para derrotar Donald Trump e os Republicanos nas eleições de 5 de novembro.

A apresentação oficial ocorreu em um comício animado na Filadélfia, a principal cidade no estado disputado da Pensilvânia.

Harris disse, ao lado de Walz: “Ele é o tipo de pessoa que inspira nas pessoas um senso de pertencimento e as inspira a sonhar alto (...) Esse é o tipo de vice-presidente que os Estados Unidos merecem.”

As últimas semanas agitadas dos Democratas

Harris escolheu Walz como sua companheira de chapa durante um dos períodos mais turbulentos na política americana moderna. Os republicanos se uniram em torno do ex-presidente Donald Trump depois que ele foi alvo de uma tentativa de assassinato em julho. Alguns dias depois, o Presidente Joe Biden encerrou sua campanha de reeleição, forçando Harris a trabalhar para unificar os democratas e escolher um candidato a vice-presidente às pressas, em apenas duas semanas.

A Convenção Nacional Democrata começa em 19 de agosto, mas eles estavam com pressa para se registrar antes do dia 7 no estado de Ohio para evitar o risco de serem deixados de fora da cédula eleitoral para a eleição presidencial.

Ao escolher Walz, de 60 anos, Harris está recorrendo a um governador da região centro-norte dos Estados Unidos, que é veterano militar, pró-sindical e ajudou a promulgar uma ambiciosa agenda democrata para seu estado, que incluía extensas proteções aos direitos ao aborto e generoso apoio às famílias.

É sua decisão mais importante como candidata presidencial democrata, e Harris escolheu uma opção que a maioria considera aceitável: alguém que afirma que a política deve ser mais alegre e que desvia a atenção da retórica sombria dos republicanos com um toque mais leve, uma estratégia para a qual a campanha democrata tem recorrido cada vez mais desde que Harris assumiu a candidatura presidencial.

Na verdade, Walz tem um grande alcance e é muito bem avaliado pelos jovens.

Desde que Walz foi nomeado como candidato a vice-presidente, a equipe de campanha arrecadou mais de 20 milhões de dólares em doações de apoiadores.

Os ataques contra Trump tornaram Walz conhecido

No entanto, o governador de Minnesota não estava entre as escolhas mais populares para concorrer ao lado de Kamala Harris e está longe de ser um nome bem conhecido. Uma pesquisa da ABC News/Ipsos realizada antes de sua nomeação revelou que quase 9 em cada 10 adultos americanos não tinham informações suficientes para formar uma opinião sobre ele.

Mas a notoriedade que ele alcançou foi graças a uma entrevista no mês passado onde ele se referiu a Donald Trump e seu candidato a vice-presidente como ‘pessoas estranhas’. A partir daí, a mensagem se espalhou como fogo nas redes sociais com a ajuda de jovens americanos.

Esse estilo mordaz surgiu nesta terça-feira à tarde em Filadélfia.

Começou com o ex-presidente. “Donald Trump vê o mundo de forma um pouco diferente de nós. Em primeiro lugar, ele não sabe nada sobre servir. Ele não tem tempo para isso porque está ocupado demais servindo a si mesmo”, disse Walz. E então ele terminou afirmando que “a criminalidade violenta aumentou sob Donald Trump. Sem mencionar os crimes que ele cometeu”.

E depois que J.D. Vance, o candidato a vice-presidente republicano que não representa os trabalhadores brancos de classe média, declarou: “Mal posso esperar para debater com esse cara... Quero dizer, se ele estiver disposto a sair do sofá e comparecer.”