Pode tomar decisões-chave: por que o vice-presidente é tão importante nos EUA?

Os candidatos a vice-presidentes são: JD Vance, pelo lado republicano e ex-presidente Donald Trump, enquanto Tim Walz é o candidato democrata por Kamala Harris, atual vice-presidente dos EUA e candidata substituta por Joe Biden.

Deve-se destacar que a escolha do vice-presidente deve ser baseada em sua capacidade de ajudar um mandatário no processo de governar o país.

Quais são as funções do vice-presidente dos Estados Unidos?

Como aponta a Constituição dos EUA, o vice-presidente deve ter nascido no país, ter pelo menos 35 anos e ter vivido em território estadunidense nos 14 anos anteriores à sua eleição.

A pessoa que ocupa o cargo de vice-presidente fica abaixo do presidente e deve assumir as responsabilidades da presidência no caso de o presidente morrer, ficar incapacitado ou deixar o cargo antes do término do mandato, de acordo com a Constituição dos EUA.

O candidato presidencial e o ex-presidente republicano, Donald Trump, e o candidato à vice-presidência, o senador JD Vance, representante de Ohio, chegam a um comício de campanha em 20 de julho de 2024, em Grand Rapids, Michigan. (AP Foto/Evan Vuc AP (Evan Vucci/AP)

Executivo e Legislativo

A pessoa que ocupa o cargo de vice-presidência tem a particularidade de servir em dois ramos do governo, o Executivo e o Legislativo.

No último, ele atua na capacidade de líder do Senado, presidindo sessões e emitindo votos de desempate quando os senadores eleitos estão igualmente divididos.

Harris / Walz. A candidata presidencial democrata, a vice-presidente Kamala Harris, e seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota Tim Walz, chegam a um ato de campanha na Filadélfia, em 6 de agosto de 2024. (Foto AP/Matt Rourke) (Matt Rourke/AP)

Funções de um vice-presidente

Noutras responsabilidades, este seria um resumo das funções do vice-presidente dos EUA.

Substituir o presidente: Em caso de o presidente não poder cumprir com seus deveres devido a doença, morte ou qualquer outra razão, o vice-presidente assume temporariamente a presidência.

Presidente do Senado: O vice-presidente é o presidente do Senado dos Estados Unidos. Embora não tenha direito a voto, ele pode votar apenas em caso de empate.

Conselheiro do presidente: O vice-presidente aconselha o presidente em questões políticas e de política externa.

Joe Biden Presidente Joe Biden fala durante seu encontro com o Primeiro-Ministro israelense Benjamin Netanyahu no Salão Oval da Casa Branca em Washington, 25 de julho, 2024. (AP Photo/Susan Walsh) (Susan Walsh/AP)

Representante diplomático: O vice-presidente representa o país em eventos e cerimônias tanto a nível nacional quanto internacional.

Promoção da agenda do presidente: O vice-presidente trabalha para avançar nas políticas e objetivos do presidente e de sua administração.