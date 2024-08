Pistas da Anchieta sofrem interdição neste mês para obras de pavimentação

Os motoristas que seguirem de São Paulo para o litoral pela Via Anchieta durante o mês de agosto pode se deparar com interdições e bloqueios nas pistas para a realização de obras de pavimentação em dias e horários alternados, de acordo com a Ecovias, a concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes.

Os motoristas devem ficar atentos porque os dias e horários das interdições serão alternados e podem ser alterados a qualquer momento em função de alterações climáticas.

A pista Sul da Anchieta já está interditada desde segunda-feira e deve seguir com o bloqueio pelo menos até esta quinta-feira, dia 8, entre 20h e 5h. A pista volta a ser bloqueada, de acordo com o cronograma da empresa, nos dias 12 e 15 e entre 26 e 29 deste mês.

No período de bloqueio da estrada, a descida para o litoral de São Paulo será feito pela pista Norte da Anchieta e pista Sul da Imigrantes. A subida será feita apenas pela pista Norte da Imigrantes.

Já nos dias 10, 17 e 24 a interdição ocorre na pista Norte, das 9h às 18h, e a descida para a Baixada passa a ser feita pela pista Sul da Anchieta e Sul da Imigrantes. A subida para a Capital será feita pela pista Norte da Imigrantes.

As alterações horários de bloqueio podem ser acompanhados no site da concessionária Ecovias (clique aqui).