Nadadora se benze com dança viral antes de ir ao rio Sena: “Há cadáveres e ratos”

A nadadora Ángela Martínez enfrentou com bom humor a ideia de entrar no rio Sena durante os Jogos Olímpicos

As boas condições do rio Sena em Paris têm sido fortemente questionadas devido à contaminação e ao risco para os atletas durante os Jogos Olímpicos, principalmente depois que a triatleta Claire Michel foi hospitalizada com diagnóstico da bactéria Escherichia coli (E.Coli), após nadar em suas águas.

A polêmica sobre a contaminação das águas deste rio foi tanta que, antes dos Jogos Olímpicos, a prefeita de Paris, Ana María Hidalgo, nadou em suas águas para provar que estavam próprias.

Após a hospitalização da triatleta Claire Michel, a nadadora olímpica Ángela Martínez, da Espanha, publicou um vídeo com uma dança viral, brincando com a ideia de se jogar no rio Sena. Enquanto dançava, tentando encarar com bom humor, o fato de ter que entrar nessas águas na quinta-feira para a prova de 10 quilômetros em águas abertas.

O story da nadadora dizia: ‘Eu me convencendo de que tenho que nadar 10 quilômetros no rio Sena, onde há cadáveres, ratos e é super contaminado. Socorro, como eles realizam uma Olimpíada lá?’”, enquanto dançava diante da câmera para o vídeo em sua conta do TikTok @04angelaaa.

Vídeo viral critica o rio Sena

O vídeo da atleta Ángela Martínez com sua crítica ao rio Sena gerou mais de 16 milhões de visualizações no TikTok, dois milhões de curtidas e mais de quatro mil comentários. Entre os usuários que comentaram, muitos mencionaram o filme ‘Sob as águas do Sena’.

“Ontem mesmo eu estava vendo ‘Sob as águas do Sena’”, “desde que vi o filme, tenho medo do rio Sena”, “recomendo que não assista ao filme ‘Sob as águas do Sena’, assim você terá menos vontade de entrar”, para este último comentário, a atleta Martínez respondeu: “Já assisti haha e acho ridículo”.