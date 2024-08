Mãe é presa por abusar da filha de 7 anos com o namorado; ela prometia boneca como recompensa

Mulher foi presa por abusar da filha de 7 anos junto com o namorado, em Campo Grande, na Zona Oeste do RJ

Uma jovem de 26 anos foi presa em flagrante suspeita de abusar sexualmente da própria filha, de 7, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O namorado dela também foi detido depois que a avó da criança denunciou a violência sexual. A menina contou à polícia que foi violentada pelo menos cinco vezes e que a genitora prometia lhe dar uma boneca “baby born”, que simula um recém-nascido, como recompensa pela participação nos atos.

A mãe foi detida na segunda-feira (5), mas o namorado fugiu. O homem só foi encontrado pela polícia no dia seguinte, enquanto se escondia em um motel em Bangu.

Conforme a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), o caso passou a ser investigado depois que a avó da menina procurou a polícia e disse que flagrou um dos abusos por meio de câmeras de segurança instaladas na residência. A menina vivia com a avó, mas estava com a mãe, que morava no mesmo terreno, enquanto esteve em férias escolares.

A idosa disse que passou a estranhar o comportamento da menina e da mãe, que sempre foi negligente com os cuidados com a filha, e decidiu instalar as câmeras. Ao ver as imagens, a mulher viu um dos abusos.

Ao questionar a neta, a menina disse que a situação já tinha acontecido outras quatro vezes e que sua mãe tinha prometido lhe dar a boneca “baby born”, que custa entre R$ 190 a R$ 500, mas só se ela participasse dos atos por pelo menos 10 vezes.

Segundo a polícia, a mãe e o namorado, que mantinham um relacionamento extraconjugal há cinco anos, obrigavam a criança a fazer sexo oral no homem e também a filmar o casal durante as relações sexuais.

Ao ser presa, a jovem acabou confessando o crime e entregou o celular aos policiais, onde continham imagens dos abusos. A mulher teria dito que sentia prazer ao submeter a filha àquelas situações. Já o namorado alegou que nunca teve intenção de violentar a garota e que a ideia dos atos partiu da genitora.

Ambos foram autuados em flagrante por estupro de vulnerável e produção de vídeo de conteúdo pornográfico infantil. Se condenados, podem pegar até 23 anos de prisão.