Lotofácil: três apostadores de São Paulo estão entre os seis ganhadores

Seis apostadores acertaram as 15 dezenas sorteadas pela Lotofácil nesta terça-feira e irão dividir o prêmio, de acordo com a Caixa Econômica Federal, e três dessas apostas foram feitas no Estado de São Paulo. Cada um dos sortudos ganhadores vai levar para casa R$ 583.718,24.

As apostas ganhadoras foram feitas nas cidades de São Paulo, Barueri e Itu, no Estado de São Paulo, e Manaus (AM), Vitória (ES) e Macaé (RJ).

Os números sorteados foram:

01, 02, 03, 04, 05, 07, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 25

Foram premiados ainda no sorteio desta terça-feira:

570 apostas que acertaram 14 dezenas, cada uma com R$ 1.134,64

16.884 apostas que acertaram 13 dezenas, cada uma com R$ 30

196.535 apostas que acertaram 12 dezenas, cada uma com R$ 12

1.001.836 apostas que acertaram 11 dezenas, cada uma com R$ 6

SORTEIO DE HOJE

A Lotofácil retorna nesta quarta-feira com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão. Para concorrer, o apostador deverá fazer sua aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

O sorteio é sempre realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e transmitido pelos canais da Caixa no Youtube e FAcebook ao vivo.