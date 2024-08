As duras doenças que Noah Lyles enfrentou antes de conquistar o ouro para os EUA em Paris

O corredor Noah Lyles subiu ao topo do pódio nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, enchendo de orgulho os Estados Unidos por ter conquistado a medalha de ouro na corrida masculina de 100 metros, e embora atualmente seu nome soe como o de um campeão, nem sempre foi assim, pois durante anos lutou contra doenças, que por um momento, fizeram-no acreditar que não poderia alcançar isso.

ANÚNCIO

People en Español apresentou a história de saúde do atleta de 27 anos, que desde os quatro sofria de asma crônica, um problema tão forte que o impedia de dormir. Avaliações médicas determinaram que a dificuldade respiratória era devido a um problema nas amígdalas, então ele foi operado e assim começou a melhorar.

Por ser um problema respiratório, ele não podia fazer muito esforço físico, muito menos correr, pois isso significava um risco de morte para ele.

“Foram muitas noites no hospital, sem dormir, com o respirador, tomando medicamentos. Lembro do latido do meu cachorro pela casa toda, ele sabia que eu estava doente”, disse Noah Lyles em uma das entrevistas, registrada na mídia.

Durante um evento de uma marca, ele disse que "os esportes definitivamente estavam fora de questão, não podia praticá-los. Foi um longo período em que pensei que não iria me recuperar. Passei por uma cirurgia para remover minhas amígdalas porque estavam me causando problemas. E agora olhe onde estou... Sou o terceiro homem mais rápido que já existiu nos 200 metros e tenho várias medalhas de ouro. Não importa o que aconteça, importa quanto e como você continua lutando".

Noah Lyles em sua luta contra a depressão e a ansiedade

Noah Lyles conquistou o ouro para os Estados Unidos no atletismo de 100 metros Foto: Christian Petersen/Getty Images

Noah Lyles também falou sobre os problemas de saúde mental que enfrentou devido à depressão e à ansiedade.

“No dia 2 de agosto de 2020, conforme relatado pelo meio citado, decidi recentemente começar a tomar medicamentos antidepressivos. Foi uma das melhores decisões que tomei em muito tempo. Desde então, tenho sido capaz de pensar sem o pano de fundo sombrio de que nada importa. Obrigado, Deus, pela saúde mental”.

Desde então, tem testemunhado como tem superado a depressão e a ansiedade, e não apenas isso, mas também se mostra otimista em deixar um legado para as próximas gerações.