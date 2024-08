Segunda-feira negra graças à bolha da IA

A semana começou com uma notícia trágica para as empresas economicamente estabelecidas no Japão e Taiwan, já que as bolsas de valores desses países registraram suas maiores quedas em décadas, afetando dezenas de empresas de tecnologia como Nintendo, Sony e Nvidia. Como resultado, o índice Nikkei, que é o principal índice de ações do mercado japonês, perdeu 4451 pontos, representando uma perda de mais de 12%.

Para termos uma ideia do problema, essa foi a maior queda desde 1987 e, como resultado do efeito dominó que causou nos mercados asiáticos, bem como nos do resto do mundo, gerou uma crise que os especialistas chamaram de Segunda-feira Negra (Black Monday) em todo o mundo. Afetando a indústria de videogames e tecnologia, como a Nintendo, Sony e Nvidia.

Com isso, aumenta a preocupação com uma possível recessão econômica, somada à decisão surpreendente do Banco do Japão de aumentar as taxas de juros e reduzir suas compras de títulos, gerando insegurança nos mercados financeiros. O setor tecnológico não ficou imune ao dilema, contribuindo para um clima de desconfiança generalizada. Grandes empresas sofreram perdas consideráveis, como 15% na Nintendo ou 6% na Sony, enquanto no caso dos desenvolvedores, Sega e Konami foram os que mais sofreram quedas.

A área de tecnologia, hardware e software também sofreu impactos consideráveis na Nasdaq, a bolsa de valores de Nova Iorque, que teve uma queda generalizada de 4%, com quedas ao longo do dia. Alguns dos destaques foram a queda de 13% da NVIDIA, aproximadamente 8% da Apple e cerca de 6,5% da Amazon.

Segundo especialistas, este problema se deve ao fato de que os investidores em todas essas e mais empresas decidiram retirar seu dinheiro de todas as grandes empresas que apostaram fortemente em Inteligência Artificial devido à incerteza gerada por essa tecnologia, pois não é considerada uma aposta segura para o futuro.