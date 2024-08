Saiba quem era o fisiculturista que morreu após competição em Santa Catarina: “Muito desidratado”

O fisiculturista Antônio Souza, de 26 anos, morreu após participar de uma competição da categoria em Navegantes, em Santa Catarina. Familiares relataram que o atleta, que morava em Manaus, no Amazonas, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

O caso aconteceu no último sábado (3). Naquela data, Antônio participou do Navega Open, em Navegantes, quando ficou entre os três primeiros de sua categoria e levou um troféu. Porém, após o fim do evento, ele se sentiu mal e sofreu a parada cardíaca.

A esposa dele, Yone Silva, confirmou o falecimento ao site G1 e explicou que, por conta da preparação para a competição, o marido ficou “muito desidratado”, pois tomou diuréticos para ajudar na eliminação de líquidos do corpo, o que pode sobrecarregar o rim.

“Ele estava muito desidratado. Muito seco, infelizmente. Isso é um esporte viciante e ao mesmo tempo competitivo. Antônio era muito focado nesse esporte”, lamentou a esposa.

A “São Paulo Fisiculturismo & Fitness”, ligada ao Navega Open, divulgou uma nota nas redes sociais lamentando a morte do atleta. “Nossos sentimentos aos familiares e amigos por essa perda inestimável”, dizia o texto.

Quem era o fisiculturista?

Antônio Souza, natural de Eirunepé (AM), era fisiculturista há pelo menos 10 anos, mas há cinco passou a participar de competições da categoria. Nas redes sociais, ele costumava mostrar sua rotina de treinos e os eventos da modalidade.

Marya Braz, irmã do rapaz, contou ao G1 que ele era muito dedicado ao esporte. “Sempre foi muito focado, nunca esperou por ninguém pra nada. Sempre soube seu objetivo e ele literalmente deu a vida dele por esse esporte, competiu até o último suspiro”, afirmou.

O corpo de Antônio foi levado para Manaus, onde é velado e será sepultado nesta terça-feira (6), no Recanto da Paz.