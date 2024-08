Um policial militar aposentado de 59 anos deixou um ladrão morto e outro ferido após reagir a uma tentativa de assalto em sua residência localizada na Praia Grande, litoral de São Paulo.

ANÚNCIO

Segundo o boletim de ocorrência, o PM reformado atirou contra os dois indivíduos. Alison Santos da Silva, de 19 anos, morreu e o comparsa dele, de 26 anos, ficou ferido.

O caso ocorreu no domingo (4) quando o aposentado chegava em casa, no bairro Caiçara, com a filha de 28 anos e o genro, de 29.

De acordo com o g1, o homem descarregava itens de uma caminhonete quando um dos ladrões abordou seu genro com uma arma. O outro fez menção como se também estivesse armado e a dupla anunciou o assalto. Eles levaram a família para dentro da casa, onde estava a esposa do PM, de 62 anos.

Aposentado fingiu passar mal

Dentro da residência, o PM aposentado fingiu que estava passando mal e se deitou no sofá, escondendo a arma.

Na sequência os bandidos revistaram o imóvel e foram até o carro do policial após pegarem a chave do veículo. Neste momento policial reformado foi atrás deles.

O criminoso de 19 anos apontou a arma para o homem, que atirou contra ele. Os dois ladrões fugiram até o carro utilizado na ação, que estava parado na esquina.

ANÚNCIO

Eles entraram no veículo, mas saíram e fugiram a pé. Neste momento o policial atirou mais sete vezes.

Alison correu alguns metros, mas acabou caindo na Rua José Demar Pereira e morreu no local. Já o comparsa conseguiu correr, mas desistiu e parou na Avenida Diamantino Cruz Ferreira Mourão.

A Prefeitura de Praia Grande informou, por meio de nota, que duas ambulâncias do Samu foram chamas para a ocorrência.

O suspeito que ficou ferido foi encaminhado para o Hospital Irmã Dulce com um ferimento na perna direita. Ele ficou internado sob escolta da Polícia Militar (PM).

PM aposentado finge passar mal e mata assaltante durante roubo em casa Imagem: g1/reprodução redes sociais

Carro da dupla havia sido roubado

O carro utilizado na ação havia sido roubado na Praia Grande no último dia 19 de julho. O veículo e as armas utilizadas no crime foram apreendidos. Já os itens roubados pelos ladrões foram devolvidos à família.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande. como como homicídio, lesão corporal, localização/apreensão de veículo, legítima defesa e tentativa de roubo à residência.