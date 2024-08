Pai e filho são libertados após serem mantidos reféns na Zona Leste de SP; seis suspeitos foram presos

Pai e filho que eram mantidos reféns dentro de casa, na Vila Ré, na Zona Leste de São Paulo, foram libertados por equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da Polícia Militar. Os criminosos invadiram a residência e já tinham separado diversos itens, incluindo R$ 2,7 mil em espécie, mas acabaram presos. Quatro deles se renderam ainda no imóvel e outros dois, que davam cobertura em carros, acabaram se entregando depois.

O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (5). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o pai, que tem 49 anos, chegava do trabalho quando foi abordado pelos criminosos. Lá dentro, ele e o filho adolescente foram mantidos reféns, enquanto os suspeitos recolhiam diversos objetos de valor.

Um vizinho estranhou a movimentação e acionou a Polícia Militar. No local, os agentes encontraram as portas da casa abertas e perceberam que dois veículos, com os vidros escuros, estavam estacionados nas proximidades.

Logo, um dos suspeitos apareceu na sala da casa com o adolescente e o Gate passou a negociar a rendição. Depois de 40 minutos de conversas, quatro suspeitos decidiram se entregar e liberaram as vítimas, que não ficaram feridas.

Do lado de fora, os policiais abordaram dois homens que estavam na direção dos veículos estacionados. Nos carros foram encontrados luvas, máscaras e colete balístico, sendo que os equipamentos eram iguais aos utilizados pelo grupo que invadiu a casa. Assim, a dupla acabou confessando a participação no crime.

Com o grupo os PMs apreenderam seis celulares, oito perfumes, dois relógios, diversas bijuterias e R$ 2,7 mil. Os objetos já estavam separados em mochilas para serem levados.

Os seis suspeitos, que têm idades entre 23 e 39 anos, foram presos em flagrante e levados ao 24º Distrito Policial da Ponte Rasa, onde o caso foi registrado. Lá, foi constatado que um deles era foragido da Justiça. Todos os demais tiveram a prisão preventiva solicitada pela autoridade policial.