Nove empresas brasileiras estão entre as maiores do mundo da revista “Fortune"

A lista com as 500 maiores companhias do mundo divulgada anualmente pela revista “Fortune” foi divulgada e conta com 9 empresas brasileiras na lista. Conforme publicado pelo G1, a melhor brasileira posicionada neste ano é a Petrobras, que ocupa a 99ª colocação, com receita de US$ 102,4 bilhões e lucro de US$24,8 bilhões.

ANÚNCIO

De acordo com a reportagem, a petroleira perdeu 28 posições no ranking em relação ao ano passado, no qual ocupava a 73ª colocação. A liderança, no entanto, não foi alterada nos últimos 11 anos, ficando para o Walmart, que possui receita de US$ 648 bilhões e lucro de US$15 bilhões.

Vale lembrar que a Petrobras também é a empresa brasileira que mais marcou presença na história da lista, ao lado do Banco do Brasil, passando 30 anos entre as maiores empresas de todo o planeta.

Na 176ª colocação, a JBS possui US$72,8 bilhões em receita e é seguida pelo Itaú Unibanco (189ª colocação) com receita de US$ 68,4 bilhões e o Banco do Brasil (217ª colocação), com receita de US$63,3 bilhões.

Como funciona o ranqueamento?

A publicação realizada anualmente pela “Fortune” classifica as empresas conforme suas receitas totais, considerando o exercício fiscal encerrado até 31 de março de 2024.

Os números incluem subsidiárias consolidadas e receitas reportadas de operações descontinuadas, mas excluem impostos especiais de consumo.

A edição atual também confirma um marco: pela primeira vez desde 2018 a presença de empresas norte-americanas superou a da China.

ANÚNCIO

“Pela primeira vez, desde 2018, a presença dos EUA (139 empresas) na Fortune Global 500 superou a da China (133 empresas). As empresas dos EUA geraram US$13,8 trilhões em receitas agregadas, um amento de 6% em relação ao ano passado”.

Confira o posicionamento das empresas brasileiras no ranking: