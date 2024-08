Não haverá debate presidencial: Harris confirma presença na ABC após a mudança de Trump para a Fox News

O ex-presidente Donald Trump informou na sexta-feira que não participaria do debate na ABC News programado para 10 de setembro e fez outra proposta a Kamala Harris: enfrentar-se na Fox News seis dias antes. O republicano alegou um conflito de interesses com um âncora de notícias da rede, apesar de já ter um acordo com Joe Biden como candidato.

Nas últimas horas, a candidata democrata também rejeitou a contraproposta de seu oponente.

Por que não será realizado o segundo debate presidencial?

Através do Truth Social, Trump levantou uma série de dúvidas entre os eleitores que desejam um debate, além de apresentar as supostas razões para reverter o acordo de debater na ABC em 10 de setembro.

Um funcionário da campanha de Harris disse que Trump está tentando desviar a atenção de seu descumprimento.

Primeiramente, Trump havia concordado em debater na CNN em maio e depois na ABC, antes do presidente Biden desistir da corrida. O primeiro debate ocorreu em 27 de junho nos estúdios da CNN em Atlanta, mas as dificuldades demonstradas pelo atual presidente dos Estados Unidos levaram, semanas depois, à sua decisão de sair da corrida e apoiar Harris.

"Donald Trump está assustado e tentando se retirar do debate que já tinha concordado e recorre diretamente à Fox News para salvá-lo. Ele precisa parar de brincadeiras e comparecer ao debate ao qual já se comprometeu em 10 de setembro", disse Michael Tyler, diretor de comunicações da campanha de Harris, em um comunicado.

Compromisso de Kamala Harris para o debate com Trump

Tyler acrescentou que a candidata e atual vice-presidente poderia considerar outros debates apenas se Trump cumprir seu compromisso com o debate da ABC.

"Em qualquer momento, em qualquer lugar, não deveria ter nenhum problema com isso a menos que esteja muito assustado para comparecer em 10 de setembro", disse.

A ABC News ainda não informou se dará espaço para Harris continuar com seu debate.

“Estarei lá em 10 de setembro, como ele concordou. Espero vê-lo lá”, disse Kamala Harris.