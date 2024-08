“A guerra civil é inevitável”: a reação de Elon Musk e a resposta do Reino Unido

Elon Musk é conhecido por ser muito vocal em suas opiniões, especialmente nas redes sociais. Sua plataforma, X (anteriormente Twitter), é frequentemente utilizada para expressar seus pontos de vista sobre diversos temas, desde tecnologia até política e sociedade.

ANÚNCIO

No entanto, essa influência pode ter consequências significativas, especialmente quando se trata de temas sensíveis como a violência e a desinformação.

Nos últimos dias, o Reino Unido tem sido palco de violentos protestos após o trágico assassinato de três menores de idade em uma aula de dança em Southport. A rede social X tem sido usada para espalhar falsamente que o assassino era um muçulmano do Oriente Médio que entrou ilegalmente no país.

Apesar de as autoridades terem rapidamente desmentido essas notícias falsas, confirmando que o agressor é um cidadão do Reino Unido originário do País de Gales, grupos islamofóbicos e racistas de extrema-direita, incluindo vários hooligans, desencadearam uma onda de violência em várias cidades, especialmente em Liverpool, que fica perto de Southport.

Recentemente, um hotel para imigrantes em Rotherham foi atacado por grupos de extrema-direita, agravando ainda mais a situação.

A reação de Elon Musk

Longe de mostrar preocupação com o uso indevido de sua rede social, Elon Musk comentou que "a guerra civil é inevitável" em resposta a uma postagem de uma comentarista de extrema-direita que vinculava a violência à imigração em massa e às fronteiras abertas.

De acordo com o jornal britânico The Independent, esta é a sexta vez nos últimos oito meses que Musk sugeriu que uma guerra civil está se formando na Europa.

ANÚNCIO

Elon Musk (Twitter)

Resposta do Governo do Reino Unido

A visão catastrofista de Musk, que frequentemente escreve contra a imigração e está alinhado com Donald Trump nos Estados Unidos, foi duramente criticada pelo governo do Reino Unido. Um porta-voz do primeiro-ministro, Keir Starmer, expressou:

“Não há justificativa para comentários como este. O que vimos no país são bandidos organizados que não têm lugar em nossas ruas ou nas redes. Como disse o secretário do Interior, estamos falando de grupos minoritários de bandidos que não representam a Grã-Bretanha”.

Críticas dos Conservadores

Até mesmo membros conservadores britânicos criticaram a declaração de Musk. Tim Montgomerie, editor do site Conservative Home, classificou o comentário como "extremamente irresponsável", destacando a necessidade de líderes que reduzam a tensão em vez de gerar medos.

Michael Stephens, pesquisador do Instituto de Pesquisa de Política Externa, também comentou:

“Fabricar carros elétricos e foguetes espaciais não equivale a compreensão política. A guerra civil não é de forma alguma inevitável. O Reino Unido é um espaço pequeno cheio de muita gente. Todos nós temos que fazer com que funcione”.

A situação no Reino Unido reflete como a desinformação nas redes sociais pode inflamar tensões e desencadear violência. Os comentários de figuras influentes como Elon Musk podem ter um impacto significativo e é crucial que sejam responsáveis em suas declarações.

A resposta do governo e dos conservadores britânicos destaca a importância da comunicação sensata e a rejeição à violência e à desinformação.