Vídeo mostra mulher atacando funcionárias antes de dar tapa em policial em SP

Um vídeo mostra o momento em que a artista plástica, presa por suspeita de injúria racial e desacato, ataca atendentes de um mercado localizado em Perdizes, zona oeste de São Paulo.

ANÚNCIO

O registro foi feito na última quinta-feira (31). Rita Aparecida Longhini, de 52 anos, foi presa em flagrante na rua Caiubí após agredir um policial com um tapa no rosto.

Policiais militares foram chamados para a ocorrência no mercado Oxxo. As vítimas acionaram a PM após a suspeita entrar no local e ofendê-las. Ela também jogou produtos nas atendentes e derrubou equipamentos no local.

De acordo com as funcionárias, Rita chamou as mulheres de “vagabundas” e uma delas de “traficante”. Ela também teria proferido palavras racistas, chamando uma delas de “macaca”.

“Essa traficante, ela não vai mais viver no meu bairro. Você vai ser a segunda, ou terceira”, disse a mulher.

Assista:

Policial foi agredido

Com a chegada dos policiais, a artista plástica resistiu à abordagem. Ela chegou a dar um tapa na cara de um policial antes de ser detida.

ANÚNCIO

No vídeo, que você confere a seguir, é possível observar o PM tentando conter a mulher, que diz que “tem uma traficante que trabalha ali” e que “tinha provas no telefone”.

Em seguida, o policial tenta conversar com a mulher, que diz “O senhor vai passar muito bem e tomar no meio do seu c*”. O PM então informa que a mulher será levada à delegacia. Neste momento ela dá um tapa no rosto do policial, que a derruba.

O caso foi registrado como injúria racial, injúria, resistência e desacato no 91° DP (Ceasa). A artista plástica teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 1.

Confira:

Defesa alega dependência de álcool

A defesa da suspeita alegou que a cliente é dependente de álcool e de entorpecentes. Eles também alegam que ela possui transtorno de borderline.

Já A Oxxo, rede onde aconteceu a injúria, enviou uma nota ao g1, dizendo que:

“A rede OXXO confirma a ocorrência no último dia 31 de julho na loja localizada na Rua Caiubi, 1387. A companhia informa que acionou imediatamente as autoridades competentes e que está prestando todo o suporte aos colaboradores envolvidos.”