Snoop Dogg torna-se uma das principais figuras fora da quadra dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

O renomado rapper Snoop Dogg se tornou uma das estrelas não-atletas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Começando com o transporte da tocha olímpica, o artista teve vários momentos marcantes no evento esportivo.

O empreendedor de cannabis não está apenas em Paris porque é fã ou entusiasta de esportes, mas também porque é correspondente especial para a rede de televisão NBC. Como parte de sua cobertura, ele desafiou Michael Phelps para uma competição de natação e treinou com a equipe americana de levantamento de peso.

Como Snoop Dogg se destacou neste sábado nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024?

O homem de 52 anos compareceu à final da equipe olímpica de adestramento com grande estilo. Dogg usava um capacete, luvas, uma jaqueta preta adornada com um broche em forma de S, uma camisa branca e óculos de sol. A estrela californiana estava entre os 15.000 espectadores que desfrutavam da final no majestoso cenário de Versalhes.

No último sábado, o artista torceu por Meghan, esposa de Caeleb Dressel, das arquibancadas quando o nadador ganhou a medalha de ouro no revezamento 4x100 metros livre masculino. Ele também foi visto na televisão apresentando a competição de badminton.

A presença do rapper em diferentes eventos dos Jogos tem gerado muita empolgação à medida que eles continuam progredindo. Ele já foi visto na Arena Campo de Marte assistindo às eliminatórias de judô, na Arena Bercy acompanhando a ginástica, e em La Concordia testemunhando o basquete 3x3 e skate.

Nas suas redes sociais, ele compartilhou momentos da sua interação com atletas, e entre outros momentos destacados está a troca de um pin personalizado para a ocasião, que o mostra exalando anéis olímpicos de fumaça.

Snoop Dogg também teve um papel significativo ao carregar a tocha olímpica em 26 de julho em Saint Denis, uma cidade localizada nos arredores do norte de Paris, perto do Stade de France. Essa participação ocorreu algumas horas antes da cerimônia de abertura no Sena, marcando um momento muito especial em sua relação com os Jogos Olímpicos.