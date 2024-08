Descubra no que Rebeca Andrade estava pensando antes do ouro histórico em Paris

A ginasta Rebeca Andrade se tornou o assunto mais comentado da internet nesta segunda-feira, dia 05 de agosto. Após ficar de fora do pódio na trave por conta de uma nota polêmica, a brasileira conquistou a medalha de ouro na final do solo e se tornou a maior medalhista do Brasil nas Olimpíadas, com seis medalhas no total.

Mas afinal, no que pensa Rebeca Andrade antes de competir? Em uma entrevista na zona mista após a conquista de sua medalha de prata no individual geral, Rebeca revelou que durante a competição estava pensando em receitas compartilhadas nas redes sociais.

Na ocasião, a brasileira foi entrevistada pela TV Globo e surpreendeu com sua resposta ao ser questionada sobre seus pensamentos antes de entrar nos aparelhos. “Ah, eu tava viajando na maionese. Estava pensando nas receitas que eu vou fazer quando voltar para o Brasil. Eu pego um monte receita na internet de comida pra fazer, mas eu não faço nenhuma, mas estava vendo bastante. Tem bolo, tem cookie, tem um monte de coisa”.

Dessa vez o pensamento foi outro!

Após a conquista do ouro na manhã desta segunda-feira (05), Rebeca surpreendeu novamente ao revelar que não estava pensando em receitas no momento da competição. Ao ser entrevistada pela CazéTV sobre qual receita estava pensando no momento da competição, ela falou que estava pensando era em uma série.

“Hoje não estava pensando em receita, porque eu assisti muita série ontem. Sonhei com a série que estava assistindo, ‘Grey’s Anatomy’. Sonhei que era médica, que estava operando”, contou a brasileira.

A série mencionada pela medalhista é um drama hospitalar que conta a história da doutora Meredith Grey, interpretada há 21 temporadas pela atriz Ellen Pompeo. A história se passa em um hospital fictício localizado em Seattle (EUA) e acompanha a história da médica desde o início de sua formação como residente do centro cirúrgico.