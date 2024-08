As lesões históricas nos Jogos Olímpicos

O mundo fica maravilhado com a participação dos atletas a cada quatro anos nos Jogos Olímpicos. As proezas dos melhores atletas do mundo nesta competição aumentam a adrenalina de milhões de espectadores no planeta, mas tanto entusiasmo está intrinsecamente ligado ao fato de que esse alto nível esportivo pode resultar em graves danos físicos para quem os pratica. Por isso, neste espaço apresentamos quais foram as lesões mais históricas neste evento.

Não é segredo para ninguém que os atletas passam anos treinando para se tornarem os melhores. Muitos treinam desde a infância e, ao longo dos anos, se tornam figuras proeminentes em suas disciplinas, representando seus países em competições ao redor do mundo.

Os golpes por quedas e as torções por movimentos bruscos são experiências ao longo dos anos para os atletas, algo que os torna cada vez mais fortes e especialistas em sua disciplina. Existem lesões que ocorreram durante transmissões ao vivo em muitas competições. Neste caso, veremos aquelas que fizeram história nos Jogos Olímpicos.

Jogos Olímpicos e lesões históricas

Quedas, entorses e contusões durante competições esportivas são alguns dos tipos de lesões históricas nos Jogos Olímpicos. A seguir, veremos algumas delas, de acordo com as análises do Infobae e do MSN:

-Greg Louganis em Seul 88: o mergulhador americano Greg Louganis bateu a cabeça no trampolim na prova de três metros, o que causou uma hemorragia. Felizmente, ele conseguiu se recuperar e depois ganhou o ouro. Ele explicou que o incidente ocorreu porque perdeu o equilíbrio devido aos medicamentos que estava tomando.

- Derek Redmond em Barcelona 1992: o atleta britânico se lesionou um tendão na corrida dos 400 metros em Barcelona 1992, mas mais do que pela gravidade de sua lesão, ele entrou para a história pela cena emocionante de seu pai indo até a pista e ajudando-o a chegar à linha de chegada.

- Janos Baranyai em Pequim em 2008: o húngaro Janos Baranyai deslocou o cotovelo levantando pesos. Os espectadores viram ao vivo a maneira brusca como o osso saiu de seu braço.

- Ellie Downie nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016: a ginasta britânica caiu e sofreu uma fratura no pescoço. Ela disse à imprensa que sentiu quando os ossos do pescoço se quebraram, tentou continuar, mas começou a sentir tonturas. “Entrei em pânico”, disse.

- Samir Ait Said nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016: o ginasta Samir Ait Said sofreu uma dupla fratura na tíbia e fíbula de sua perna esquerda durante a prova de salto sobre o cavalo. Enquanto girava no ar, ele perdeu o equilíbrio e aterrissou de forma errada, resultando em lesões.