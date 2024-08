Vestibular 2025: saiba quando acontecem as provas das principais universidades de São Paulo

O segundo semestre do ano é uma época para qual diversos estudantes se preparam. Entre os meses de setembro e dezembro as principais universidades do estado de São Paulo realizam a aplicação das provas referentes ao Vestibular 2025. Universidades como USP, Unicamp e Unesp já começaram a divulgar os editais e a abrir o período de inscrição para os candidatos.

Os vestibulares destas universidades contam com duas fases, sendo que a primeira delas é composta por uma prova de questões objetivas, enquanto a segunda fase possui provas específicas discursivas e com a adição de uma redação.

Confira as datas dos principais Vestibulares 2025 de SP

USP – Fuvest 2025

A Fuvest 2025 é o vestibular que seleciona os candidatos para a Universidade de São Paulo (USP). Até o momento ainda não foram divulgadas a quantidade de vagas disponíveis na edição deste ano, mas as datas que os candidatos devem ficar atentos já foram divulgadas.

Inscrição: 19 de agosto a 8 de outubro

Prova da primeira fase: 17 de novembro

Prova da segunda fase: 15 a 16 de dezembro

Unesp 2025

As inscrições para os candidatos que pretendem tentar uma das vagas da Universidade Estadual Paulista (Unesp) ainda não começaram, mas o período de isenção para as taxas de inscrição deve ser aberto agora em agosto.

Pedidos de isenção de taxa de inscrição: agosto

Inscrições: 4 de setembro a 10 de outubro

Provas da primeira fase: 15 de novembro

Provas da segunda fase: 8 a 9 de dezembro

Primeira chamada: 31 de janeiro de 2025

Ita 2025

O vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) é um dos mais aguardados pelos candidatos que querem tentar uma vaga nas áreas de engenharia e tecnologia. As inscrições já estão encerradas, mas vale a pena recordar a data das provas.

Provas da primeira fase: 13 de outubro

Provas da segunda fase: 5 a 8 de novembro

Unicamp 2025

Por fim, o vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) também é um dos mais aguardados e já está com as inscrições abertas.