Prêmio da Lotofácil sai para o Paraná e para Roraima

O prêmio da Lotofácil deste sábado saiu para apostadores bem distantes do estado de São Paulo. Uma aposta feita na cidade de Cruzeiro do Sul, no Paraná, e outra em Boa Vista, em Roraima, faturaram a bolada sorteadas pela Caixa Econômica Federal e cada um deles vai engordar sua respectiva conta bancária com R$ 684.189,64.

Os números sorteados foram:

02, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 25

Na segunda faixa de premiação, com 14 acertos, 356 apostas faturaram R$ 1.151,35. Entre os apostadores que acertaram 13 números, 11.492 foram premiados com R$ 30.

PRÓXIMO SORTEIO

A Lotofácil retorna nesta segunda-feira e o prêmio previsto para o sorteio é de R$ 1,7 milhão. A aposta custa R$ 3 e deve ser feita até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

O sorteio será feito a partir das 20h e quem quiser pode acompanhá-lo ao vivo pelos canais da Caixa no Youtube e Facebook.

SURPRESINHA E TEIMOSINHA

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha, serviços disponibilizados pelas lotéricas para auxiliar o apostador. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante com os números necessários e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos, de acordo com a opção do apostador.