Feira de adoção de cães em SP acontece na estação Tatuapé da CPTM neste sábado (3)

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) se juntou ao Projeto Pacotinho de Amor, a fim de realizar a ação “PeTropolitanos” entre a manhã e tarde deste sábado (3) na estação Tatuapé da CPTM. Com 15 cães disponíveis para a adoção, a ação tem como principal objetivo incentivar a adoção de pets.

Com a programação agendada das 10h às 14h, os candidatos a tutores terão que preencher um questionário e passar por uma entrevista para comprovar as condições de criar o animal. No dia, é necessário levar fotos e vídeos do lar, documentos pessoais como RG e CPF e comprovante de residência.

Os interessados devem contribuir com um valor de R$ 100, a fim de ajudar nos custos de vermifugação, vacinação e castração feitos pelo projeto de resgate a cães e gatos, como prevê a lei municipal 14.483/2007.

Vale lembrar que se o animal for retirado no dia, o tutor deverá levar uma caixa de transporte. Caso contrário, será preciso verificar o processo de retirada com o Projeto Pacotinho de Amor.

Animais nos transportes públicos

Para quem deseja transportar os animais usando o transporte público, é permitida a circulação de pets com, no máximo, 10 kg, além de estarem acomodados em caixa de transporte de material impermeável.

O STM permite o transporte de animais domésticos de pequeno porte nos trens do Metrô e CPTM, bem como ônibus intermunicipais e VLT da Baixada Santista da EMTU. A permissão foi instaurada em janeiro de 2019 e segue em vigor, desde então.

O transporte de animais domésticos é permitido apenas das 4h às 6h; das 10h às 16h e das 19h até meia-noite. Salvo as exceções, a circulação em horário de pico é permitida mediante agendamento cirúrgico com a solicitação formal assinada pelo médico veterinário.