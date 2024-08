Porsche x Sandero: empresário que matou motorista de app deverá ser ouvido pela Justiça nesta sexta

O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista do Porsche envolvido no acidente de trânsito que levou à morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, deverá ser ouvido pela Justiça na tarde desta sexta-feira (2). Denunciado pelo Ministério Público por homicídio triplamente qualificado, ele segue preso na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, e vai participar da audiência por meio de videoconferência.

O interrogatório está marcado para 16h. Foi a própria defesa dele quem pediu à Justiça que ele participasse de maneira virtual.

No último dia 28 de junho, Fernando acompanhou por meio de uma televisão a primeira audiência de seu caso. A sessão, presidida pelo juiz Roberto Zanichelli Cintra, da 1ª Vara do Júri, foi realizada no Fórum Criminal da Barra Funda, Zona Oeste da Capital.

Na ocasião, foram ouvidas 17 das 25 testemunhas previstas, sendo 10 de acusação e 7 de defesa. As demais acabaram dispensadas.

Entenda o caso

Fernando era o motorista do Porsche que causou um acidente de trânsito a 100km/h na Zona Leste de São Paulo, no dia 31 de março. O motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana morreu em decorrência do acidente e o estudante de medicina Marcus Vinicius Machado Rocha, amigo de Fernando, ficou gravemente ferido.

Diante do ocorrido, o empresário é considerado réu no processo em que responde pelos crimes de homicídio por dolo eventual e lesão corporal gravíssima. O Ministério Público o acusa de dirigir embriagado e em alta velocidade, assumindo o risco de matar e ferir pessoas.

Para a promotora Monique Ratton, os relatos das testemunhas confirmam o que já era de conhecimento devido a investigação policial. No entanto, a defesa do empresário espera que o caso seja tratado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

“A defesa espera a decisão de homicídio culposo, pois todos os casos similares, independentemente do carro usado, são considerados culposos. Esperamos um julgamento legalista e não populista”, afirmou o advogado Jonas Marzagão.