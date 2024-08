Estados Unidos e Rússia realizam uma troca massiva de prisioneiros, incluindo o jornalista Evan Gershkovich

Na última quinta-feira, os prisioneiros Evan Gershkovich, jornalista do Wall Street Journal, e Paul Whelan, um executivo de segurança corporativa de Michigan, foram libertados na Turquia como parte de uma grande troca de prisioneiros entre os Estados Unidos e a Rússia. Ambos haviam sido condenados por acusações de espionagem na Rússia, que o governo dos EUA considerou infundadas.

O acordo será o mais recente intercâmbio entre Washington e Moscou nos últimos dois anos, seguindo a troca realizada em dezembro de 2022, que trouxe de volta a estrela da WNBA Brittney Griner para os Estados Unidos (que agora está competindo nas Olimpíadas) em troca do infame traficante de armas Viktor Bou.

A troca de prisioneiros aconteceu no aeroporto de Ancara, a capital da Turquia, e, de acordo com o New York Times, envolveu 24 adultos. O dissidente russo Ilya Yashin também foi libertado, de acordo com as autoridades turcas.

Quais prisioneiros russos foram libertados?

Países ocidentais libertaram o russo Vadim Krasikov, condenado na Alemanha em 2021 por assassinar um ex-rebelde checheno em um parque em Berlim dois anos antes, aparentemente a mando dos serviços de segurança de Moscou.

As especulações sobre uma possível troca de prisioneiros aumentaram por semanas devido a uma confluência de eventos incomuns, incluindo um julgamento surpreendentemente rápido e uma condenação de Gershkovich que Washington considerou uma farsa. Ele foi condenado a passar 16 anos em uma prisão de segurança máxima.

Também nos últimos dias, outras figuras presas na Rússia por se manifestarem contra a guerra na Ucrânia ou por trabalharem com o falecido líder da oposição Alexei Navalny, foram transferidas da prisão para locais desconhecidos.

Por que o jornalista do Wall Street Journal estava na prisão?

Gershkovich foi preso em 29 de março de 2023, durante uma viagem jornalística à cidade de Ecaterimburgo, nas Montanhas Urais. As autoridades afirmaram, sem apresentar evidências, que o jornalista estava reunindo informações secretas para os Estados Unidos. Filho de imigrantes soviéticos estabelecidos em Nova Jersey, Gershkovich mudou-se para a Rússia em 2017 para trabalhar no The Moscow Times antes de ser contratado pelo Wall Street Journal em 2022.

Ele compareceu a mais de uma dúzia de audiências a portas fechadas devido à prorrogação de sua detenção pré-julgamento ou apelos por sua libertação. Ele foi apresentado perante o tribunal algemado e na cela do réu, frequentemente sorrindo para as numerosas câmeras.

No ano passado, autoridades dos EUA fizeram uma oferta para trocar Gershkovich, que foi rejeitada pela Rússia, e desde então, a administração Biden não tornou público nenhum acordo potencial.