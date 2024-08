Vestibular Unicamp 2025: inscrições começam nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 1º de agosto, foram abertas as inscrições para o Vestibular 2025 da Unicamp. Ao todo, a instituição de ensino conta com 2.537 vagas distribuídas em 69 cursos, alocados nos campi de Campinas, Limeira e Piracicaba. Para se inscrever, os candidatos devem preencher o formulário disponibilizado no site da comissão organizadora da prova, Comvest, até o dia 30 de agosto.

No momento da inscrição, cada candidato pode optar por dois cursos, sendo que ambos devem ser da mesma área de conhecimento. Para finalizar a inscrição, os candidatos devem pagar a taxa de R$210 caso não tenham o benefício da isenção. Após concluir, também é necessário se manter atento aos próximos passos e datas das provas.

A primeira fase do vestibular Unicamp 2025 está prevista para acontecer no dia 20 de outubro. A segunda fase, com provas específicas, está prevista para os dias 1º e 2 de dezembro. Além de São Paulo, outras capitais como Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e Salvador terão locais de aplicação das provas.

Provas de habilidades específicas

Além das provas de conhecimentos gerais, os candidatos a cursos que exigem conhecimentos específicos deverão realizar as provas de habilidades. Para os que se inscreverem no curso de música, a prova de habilidades específicas acontecerá em setembro. Os demais cursos, como artes visuais e dança, terão os testes aplicados após a segunda fase do vestibular, em dezembro.

A lista com os candidatos aprovados deve ser liberada no dia 24 de janeiro de 2025. Confira outras datas importantes para ficar atento:

Inscrições: 1º a 30 de agosto de 2024

1º a 30 de agosto de 2024 Último dia de pagamento da taxa de inscrição: 10 de setembro de 2024

10 de setembro de 2024 Prova de habilidades específicas para candidatos ao curso de música: 20 a 30 de setembro de 2024

20 a 30 de setembro de 2024 1ª fase: 20 de outubro de 2024

20 de outubro de 2024 2ª fase: 1º e 2 de dezembro de 2024

1º e 2 de dezembro de 2024 Provas de habilidades específicas: 11 a 13 de dezembro de 2024

11 a 13 de dezembro de 2024 Divulgação dos aprovados em 1ª chamada: 24 de janeiro de 2025

*Fonte: G1