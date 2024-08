Garota achada morta após sair para visitar o avô no interior de SP foi vítima de esganadura, diz laudo

Karen Cristina Godim, de 13 anos, sumiu ao sair para visitar o avô e foi achada morta em Ibiúna, no interior de SP

A Polícia Civil segue investigando a morte da adolescente Karen Cristina Godim, de 13 anos, que foi achada em uma área de mata, nua e com sinais de violência, na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo. Um laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que ela foi vítima de esganadura. A investigação ainda aguarda uma análise para saber se ela também sofreu violência sexual.

ANÚNCIO

A garota desapareceu após sair para visitar o avô, na noite do último dia 11 de julho, que mora a cerca de 100 metros da casa da família. Como ela não chegou ao destino e não voltou para casa, os pais denunciaram o sumiço e passaram a fazer buscas pela adolescente.

Porém, ela já foi encontrada sem vida dois dias depois, em 13 de julho, por moradores que circulavam em uma mata que fica perto da Rodovia Tancredo Neves. Segundo a polícia, a vítima apresentava ferimentos nos braços, pescoço e rosto. Além disso, ela estava sem roupas e sem o celular.

O corpo de Karen seguiu para exames necropsiais no IML e liberado para o sepultamento no dia 14 de julho. Desde então as causas da morte eram apuradas e, agora, o laudo confirmou que ela foi esganada.

O delegado Rafael de Medeiros Martins, responsável pelas investigações, disse ao site G1 que já ouviu familiares, amigos e vizinhos da garota e que tenta identificar o responsável pelo crime. O investigador aguarda o resultado de um exame que deve dizer se Karen também sofreu violência sexual.

Luto

A morte da adolescente gerou comoção em Ibiúna, sendo que o prefeito Paulinho Sasaki (PTB) publicou uma nota lamentando o caso nas redes sociais.

“A tristeza e revolta que todos estamos sentindo neste momento é imensurável, estávamos esperançosos e torcendo que estivesse tudo bem. As autoridades já estão trabalhando para que este caso seja investigado imediatamente. Que neste momento de dor, toda a família e amigos possam se sentir abraçados e consolados. Estamos em luto”, escreveu.