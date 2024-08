Família boliviana é libertada após ser mantida refém dentro de casa na Zona Norte de São Paulo

Dois suspeitos invadiram uma casa na Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (1º), e fizeram uma família de bolivianos reféns. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar foi acionado e realizou a negociação com os autores, sendo que todas as vítimas tinham sido libertadas no início da manhã.

O caso ocorreu em uma residência que fica na Rua Araritaguaba, por volta de 4h50, quando foram mantidos reféns um casal e seus três filhos, sendo dois adolescentes, de 13 e 16 anos, e um bebê. Logo no início das negociações os criminosos soltaram o pai e o filho caçula.

Os demais integrantes da família só foram liberados por volta das 6h30. Todos eles receberam atendimento médico no local, mas não há informações sobre feridos.

Segundo o Gate, outro casal de bolivianos que mora no mesmo imóvel, que seria uma espécie de cortiço, também ficou retido no local. No entanto, os sequestradores não tiveram acesso ao cômodo em que estavam e eles também já foram liberados.

De acordo com reportagem do programa “Primeiro Impacto”, do SBT, os bolivianos moram no Brasil há 20 anos e trabalham como costureiros. A polícia destacou que é comum que estrangeiros guardem quantias de dinheiro em espécie dentro de casa, o que poderia ter motivado o sequestro. No entanto, o caso ainda é apurado.

Ainda não há detalhes sobre quem eram os dois suspeitos que invadiram a casa e mantiveram as vítimas reféns e para onde eles foram levados.