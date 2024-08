Criança tem as mãos queimadas pela mãe após tomar iogurte sem permissão

O Conselho Tutelar de Olinda (PE) revelou que uma criança de 11 anos teve suas mãos queimadas pela mãe após tomar iogurte sem permissão. Conforme reportagem publicada pelo G1, a mulher teria utilizado uma chapinha de cabelo para queimar as mãos do menino. Em declaração, o conselheiro tutelar Marcos Paulo Cavalcanti relatou que o menino confirmou a agressão em depoimento.

“Segundo relato da criança, ela teve a parte de cima das mãos queimadas pelo motivo de ter tomado iogurte a mais do que a mãe teria permitido que ele tomasse. E aí ele disse que a mãe utilizou aquele aparelho de chapinha para fazer essa crueldade”, conta o conselheiro ao relatar a versão da criança.

Uma imagem, enviada à reportagem, mostra as mãos da criança com duas queimaduras aparentes na parte de cima. O caso em questão aconteceu na última segunda-feira, dia 29 de julho e a denúncia foi recebida por meio das redes sociais. No momento, o menino e seu irmão foram afastados da mãe e estão morando com uma tia.

A mãe negou as acusações

Conforme informações do conselheiro tutelar, o pai da criança levou o menino até a Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA). Por sua vez, a mãe da criança foi chamada para prestar depoimento e negou ter queimado o filho propositalmente. Ela afirmou que a criança se queimou sozinha ao utilizar uma sanduicheira para preparar um lanche.

“Ela nos informou que essa criança teria queimado as costas das mãos numa sanduicheira. E eu questionei sobre como ele ia colocar as duas mãos de uma vez na sanduicheira. Ela ficou dizendo que adoeceu e que o menino deveria fazer um sanduíche. Eu expliquei que neste caso ele deveria ter queimado a palma da mão, e não as costas. Ela não contra-argumentou”, explica Cavalcanti.

O nome dos envolvidos no caso não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas.