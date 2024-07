ProUni: resultados do segundo semestre são revelados nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, dia 31 de julho, será divulgado o resultado do ProUni para o segundo semestre de 2024. Por meio do site do programa e das páginas das instituições de ensino, os candidatos conseguirão ver se foram pré-selecionados para uma das bolsas disponibilizadas.

Conforme publicado pelo G1, o Programa Universidade Para Todos promove bolsas de estudo parciais e integrais em instituições de ensino superior da rede particular. Por meio dele, candidatos que comprovarem baixa renda podem utilizar as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio para pleitear uma das bolsas. Ao todo, serão disponibilizadas 170.319 bolsas integrais e 73.531 bolsas parciais.

Candidatos pré-selecionados

Ao contrário de outros programas de bolsa e classificação para o ensino superior, os candidatos ao ProUni são considerados pré-aprovados devido a necessidade de comprovação das informações alegadas no momento da inscrição no programa. Desta forma, após serem classificados, eles devem seguir com outros procedimentos que podem variar entre as universidades.

Conforme o G1, a próxima etapa é a comprovação dos dados declarados no momento da inscrição, por meio da verificação dos documentos. Na sequência, algumas universidades contam com uma fase extra de provas adicionais. Por fim, é necessário que exista uma quantidade mínima de alunos matriculados no curso desejado para que a turma seja formada. Em caso de problemas em qualquer de uma destas fases, o candidato será considerado reprovado.

No dia 20 de agosto, está prevista em edital a realização de uma segunda chamada. Caso o aluno seja novamente reprovado, ele pode se candidatar à lista de espera e aguardar a convocação das instituições de ensino para o preenchimento das bolsas não ocupadas.

Para participar do ProUni o candidato deve ter participado do Enem nos anos de 2022 ou 2023, ter conquistado média mínima de 450 nas provas e nota superior à zero na redação.