Agentes de segurança comandados por Nicolás Maduro prenderam o líder da oposição Freddy Superlano

Momento da prisão do dirigente opositor Freddy Superlano por funcionários do regime de Maduro

Próximo ao meio-dia, o líder opositor venezuelano Freddy Superlano foi detido pelo corpo de segurança liderado por Nicolás Maduro.

ANÚNCIO

Líderes da oposição e toda a população na Venezuela estão pedindo justiça diante da fraude cometida pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) ao proclamar Maduro como presidente da república quando ainda não haviam recebido as atas para informar o resultado eleitoral.

Freddy Superlano foi detido na Venezuela

Horas após o suposto resultado emitido pelo CNE, a situação na Venezuela tornou-se tensa e a população começou a protestar em busca de respostas, pois tudo indica que a vitória é do opositor Edmundo González, logo, a vitória também foi para María Corina Machado.

Através de um vídeo de Juan Guaido, que atualmente vive nos EUA, vemos como o opositor Freddy Superlano é obrigado pelas autoridades a abandonar sua residência e é levado algemado.

Horas antes da prisão de Superlano, o ex-prefeito da capital venezuelana, Antonio Ledezma, advertiu que essa situação poderia ocorrer, pois estão procurando as atas do processo eleitoral.

A Vontade Popular denuncia que a ação é um ‘sequestro’

Da mesma forma, o Voluntad Popular confirmou a detenção: “Devemos denunciar de forma responsável ao país que há poucos minutos nosso coordenador político nacional Freddy Superlano foi sequestrado”, disseram em sua conta no X. “Alertamos a comunidade internacional sobre essa nova onda de detenções contra líderes políticos na Venezuela”.

Chavistas pedem prisão para María Corina Machado e Edmundo González Urrutia

Por outro lado, Jorge Rodríguez, chavista e presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, assegurou que María Corina Machado e Edmundo González Urrutia "devem ser presos".

“Com o fascismo não se transige, aplicam-se as leis a ele. Com isso quero dizer que o Ministério Público tem que agir como está agindo, não apenas com os bandidos, mas também prender seus chefes, aqueles que os ordenaram, os que os pagaram, e quando digo chefes, não me refiro apenas a Maria Corina Machado, que deve ser presa, mas também a Edmundo González Urrutia, pois ele é o chefe da conspiração fascista que estão tentando impor na Venezuela. Essa é a verdade.”