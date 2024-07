Nadador olímpico revela que conseguiu manter sua carreira graças ao OnlyFans

Cada edição dos Jogos Olímpicos sempre nos presenteia com alguns capítulos de histórias relacionadas a atletas ou pessoas externas. Em Paris 2024, é claro que não é exceção e nas últimas horas, um atleta britânico está sendo comentado por todos devido aos canais que utilizou para financiar sua carreira esportiva e poder participar da maior competição mundial.

Trata-se do nadador olímpico, Jack Laugher, que decidiu apostar em vender conteúdo explícito pela plataforma de assinatura inglesa, OnlyFans, porque, ao contrário de outros concursos, a maioria dos atletas que competem na França não ganharão grandes fortunas, por isso muitos buscam apoio financeiro de outras fontes que não sejam os patrocinadores ou financiamento de cada país.

Famoso por suas fotos sensuais

Jack Laugher, vencedor da primeira medalha de ouro em saltos ornamentais na história da Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, onde também conquistou a prata na mesma edição, e ainda ganhou o bronze em Tóquio 2020 (realizado em 2021 devido à pandemia), teve que recorrer à venda de fotos sensuais para poder competir em Paris 2024.

O atleta de 29 anos informou a vários meios de comunicação de seu país que atualmente, apesar de seus feitos esportivos, recebe apenas um financiamento de 28.000 libras (36.000 dólares) por ano e tem poucas oportunidades comerciais em um esporte que está na mídia apenas a cada quatro anos, nos Jogos Olímpicos.

“Já estou quase completando 30 anos e estou entre os três melhores do mundo. Por isso, farei o que for preciso para conseguir mais dinheiro. Tenho algo que as pessoas querem e com prazer tentarei vendê-lo. É realmente uma ótima maneira de ganhar um dinheiro extra”, disse Laugher no Daily Mail.

É por isso que começou a se aventurar na plataforma para adultos em setembro de 2021 e desde então permaneceu ativo com 570 fotos, 54 vídeos e recebendo milhares de curtidas e assinantes que pagam de 7,75 libras (quase 10 dólares) a 42 da moeda inglesa (54 dólares) para ver seu conteúdo.