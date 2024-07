Kamala Harris abre uma conta no TikTok para lançar sua campanha política: como foi o seu primeiro vídeo?

A Vice-Presidente Kamala Harris estreou uma conta oficial no TikTok na quinta-feira, destacando a importância da plataforma de mídia social para a campanha presidencial de 2024 como uma forma de alcançar os eleitores.

Em seu primeiro vídeo curto no TikTok, Harris comentou sobre por que se juntou ao aplicativo popular, mencionando que "ouvi dizer que recentemente apareci na página Para Você, então decidi me juntar."

Harris estava se referindo aos memes sobre coqueiros, que vêm de uma anedota que ele compartilhou uma vez sobre sua falecida mãe, Shyamala Gopalan. Sua mãe, ela declarou, uma vez lhe disse: “Não sei o que há de errado com vocês, jovens. Acham que caíram de um coqueiro?” Os apoiadores de Harris compartilharam referências a essa citação nas redes sociais.

O papel do TikTok na campanha presidencial

Na era digital, as plataformas de mídia social revolucionaram a forma como a comunicação política é conduzida. O TikTok, em particular, emergiu como uma ferramenta poderosa e significativa nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Esta plataforma, conhecida por seus vídeos curtos e virais, transformou o cenário político, oferecendo novas maneiras de interagir com os eleitores e espalhar mensagens políticas.

A rede social asiática tem uma base de usuários extremamente ampla e diversificada, com milhões de usuários ativos diariamente. Seu algoritmo, projetado para exibir conteúdo relevante e envolvente, permite que políticos alcancem um público vasto e variado. Essa grande abrangência é crucial em uma campanha presidencial, onde visibilidade e a capacidade de atingir diferentes grupos demográficos podem fazer a diferença.

O fato de Harris estar aproveitando o público do TikTok traz alguns riscos, já que os memes parecem ter sido orgânicos e depois adotados pela campanha. Isso pode ser muito mais poderoso do que o conteúdo criado pela campanha em si.

Uma pesquisa da Axios/Generation Lab mostrou que Harris se saiu melhor do que Biden com os eleitores mais jovens, com 60% a 40% contra Trump. A divisão foi de 53% a 47% entre Biden e Trump, conforme relatado pelo Deadline.

Por outro lado, Donald Trump também entrou para o TikTok em junho e, embora tenha tentado banir o aplicativo quando era presidente, desde então ele retirou essa posição.