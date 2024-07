Arizona: alerta sobre a propagação de um vírus potencialmente mortal que é transmitido por roedores

As autoridades de saúde do Arizona alertam que o hantavírus, um vírus transmitido por roedores aos humanos, está causando um aumento de um síndrome pulmonar potencialmente mortal. De acordo com um recente alerta de saúde, nos últimos seis meses foram confirmados sete casos e três mortes.

A maioria dos casos de hantavirus é registrada no oeste e sudoeste dos Estados Unidos. A maioria dos estados, incluindo a Califórnia, costuma notificar entre um e quatro casos por ano. Em 2024, duas pessoas foram infectadas por hantavirus na Califórnia. Não há tratamento específico nem vacina para se proteger da infecção.

Relatório de infecções

O Arizona tem um dos números totais mais altos de infecções reportadas de hantavírus nos Estados Unidos, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Entre 2016 e 2022, houve 11 casos de hantavírus no Arizona: quatro em 2016, dois em 2017, quatro em 2020 e um em 2022, de acordo com o Departamento de Serviços de Saúde do Arizona.

"O hantavírus é uma causa rara, mas importante de infecção respiratória grave, e até mortal", explicou o Dr. Aaron Glatt, chefe de doenças infecciosas do Hospital Mount Sinai South Nassau em Long Island, Nova York. "É transmitido por vários roedores, especialmente o rato cervo, e pode causar uma doença leve, mas resulta em uma condição fatal em uma porcentagem significativa das pessoas que contraem essa doença", afirmou.

Além disso, o condado de San Diego está relatando uma maior atividade de roedores infectados com hantavírus este ano, com 17 casos de ratos infectados. Em geral, a atividade do hantavírus pode variar de um ano para outro e não parece ser maior do que o habitual nos Estados Unidos em 2024, de acordo com o Departamento de Saúde Pública da Califórnia.

Qual é a causa do aumento de casos?

Trish Lees, oficial de informação pública do Condado de Coconino de Saúde e Serviços Humanos, observou que o aumento dos casos no Arizona pode ser devido a mudanças nas populações de roedores, que podem variar sazonal e anualmente.

Embora os casos possam ocorrer a qualquer momento, acontecem mais no verão devido ao aumento da atividade dos roedores e ao fato de as pessoas entrarem em contato com eles com mais frequência, porque passam mais tempo ao ar livre e entram em espaços fechados como um galpão ou celeiro, disse Lees.

"O clima pode influenciar o surgimento do hantavírus de formas complicadas - por exemplo, as fortes chuvas da primavera poderiam aumentar os recursos alimentares dos ratos cervos, o que resultaria em um aumento da população de roedores -, mas não foi demonstrada nenhuma conexão entre o calor extremo e o aumento da atividade do hantavírus," afirmou o departamento de saúde pública da Califórnia.

Hantavirus e seus sintomas

As partículas que contêm hantavírus chegam ao ar quando a urina, saliva ou fezes de ratos cervos são agitadas, o que causa a síndrome pulmonar por hantavírus (SPH).

Os sintomas podem aparecer entre uma e oito semanas após a exposição a um roedor infectado. A doença é dividida em duas fases.

Nesta fase inicial da doença, as pessoas podem começar a se queixar abruptamente de sintomas pouco específicos:

Febre

Fadiga

Dores musculares, especialmente nas coxas, costas e ombros

Náuseas, vômitos e dor abdominal

Se não for tratada, a doença pode piorar e infectar os pulmões, onde provoca o ‘vazamento’ de líquido através dos vasos sanguíneos, fazendo com que o líquido encha as vias respiratórias e cause dificuldade para respirar, aperto no peito e tosse, de acordo com a Associação Americana de Pulmão.

Aproximadamente 38% das pessoas que desenvolvem sintomas pulmonares podem morrer devido à doença.