Acidente com ambulância mata casal de pastores em rodovia de Goiás; mulher iria fazer exame médico

Um acidente envolvendo uma ambulância e um caminhão resultou na morte do casal de pastores Sueli Santos, de 40 anos, e Jailton Santos, de 42, na BR-153, em Goiatuba, no Sul de Goiás. A mulher viajava com o marido para fazer um exame, sendo que eles estavam no compartimento traseiro da van. Ambos morreram ainda no local.

A colisão ocorreu na tarde de segunda-feira (29). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ambulância seguia no sentido Itumbiara, quando colidiu na traseira do caminhão. O condutor da van ficou preso às ferragens, mas foi socorrido com vida e levado ao Hospital Municipal de Goiatuba. Ele sofreu uma fratura exposta, mas está fora de perigo. Já o caminhoneiro escapou ileso.

Sueli era paciente da ambulância e seu marido a acompanhava. Os dois já foram encontrados sem vida pelo socorristas e seus corpos seguiram para o Instituto Médico Legal (IML). Depois, foram liberados e seguiram para a funerária Paz Universal, em Bom Jesus de Goiás, onde serão velados.

O casal ministrava na igreja Assembleia de Deus Tempo de Missões, que publicou uma nota de pesar nas redes sociais. Muitos fiéis do templo também lamentaram as mortes e diziam estar de “coração em pedaços”.

A PRF destacou que as circunstâncias do acidente ainda são investigadas. Já a Triunfo Concebra, concessionária responsável pelo trecho da rodovia, destacou que, apesar do acidente, o tráfego de veículos continuou a fluir normalmente no local.