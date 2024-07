Vídeo: casal é flagrado fazendo sexo ao lado de bebê em praia de São Vicente (SP)

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que um casal é flagrado fazendo sexo em público na Praia do Gonzaguinha, em São Vicente, litoral de São Paulo.

Nas imagens, é possível ver a dupla ao fundo. Testemunhas disseram que o casal está próxima a diversos banhistas e uma criança, que ficou do lado da dupla durante o ato.

As imagens foram feitas por testemunhas que estavam no local. De acordo com elas, o casal chegou de bicicleta e tempo depois começou a praticar o ato sexual, a cerca de dois metros de distância de uma criança. Eles foram embora em seguida.

Veja:

De acordo com nota publicada pela Prefeitura de São Vicente, o local onde ocorreu o ato é de difícil controle devido à distância dos totens de segurança, segundo o Centro de Controle Operacional (CCO). “A Guarda Civil Municipal não registrou nenhum chamado para atender a esta ocorrência”.

Segundo o Código Penal Brasileiro, atos sexuais em público é considerado crime. Art. 233 - Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público, com detenção de três meses a um ano ou multa.

Após briga de trânsito, acidente envolvendo Porsche termina com motociclista morto, na Zona Sul de SP

Um acidente envolvendo um Porsche amarelo e uma motocicleta terminou na morte do jovem Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, na Avenida Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (29). Familiares da vítima contaram à TV Globo que o rapaz atingiu o retrovisor do carro de luxo quando seguia na moto, o que motivou uma briga de trânsito.

Assim, por conta da discussão, o motorista do Porsche teria perseguido e atropelado o motociclista na altura do número 7.350 da via. Depois de atingir a vítima, o carro de luxo só parou ao bater contra um poste.

As primeiras informações apontam que Pedro Kaique chegou a ser socorrido e levado em estado grave ao Hospital do Grajaú, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde.

Já o condutor do Porsche sobreviveu, mas uma passageira dele ficou ferida. Conforme o site “Metrópoles”, após prestar depoimento e fazer o teste do bafômetro, o rapaz foi liberado.

A Avenida Interlagos precisou ser totalmente interditada ainda na madrugada para a realização da perícia. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal no 11º Distrito Policial de Santo Amaro, que investiga o acidente.