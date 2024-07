Técnico de enfermagem é suspeito de estuprar paciente dentro de hospital na Zona Leste de SP

Paciente denunciou que foi estuprada por técnico de enfermagem dentro do Hospital São Luiz Anália Franco, da Rede D'Or, na Zona Leste de SP

Um técnico de enfermagem de 45 anos é investigado por suspeita de ter estuprado uma paciente, de 26, dentro do Hospital São Luiz Anália Franco, da Rede D’Or, na Zona Leste de São Paulo. A vítima procurou a polícia e contou que foi violentada em um quarto, enquanto ela estava sendo medicada, mas foi impedida pelo homem de pedir socorro. A direção da unidade de saúde informou que o funcionário foi afastado e que colabora com as investigações.

ANÚNCIO

Conforme o depoimento da vítima à polícia, o estupro ocorreu na noite da última sexta-feira (26) e, mesmo sob o efeito de remédios, a jovem ressaltou que estava consciente. Ela denunciou o caso no sábado (27), quando a unidade de saúde destacou que afastou o técnico de enfermagem assim que teve ciência do caso.

“O hospital informa ainda que está colaborando integralmente com as investigações das autoridades e oferecendo todo o apoio à família e, sobretudo, à paciente envolvida na ocorrência”, diz a nota.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) destacou que caso foi registrado no 30º Distrito Policial (Tatuapé), onde a autoridade policial já solicitou um exame sexológico para a vítima. Além disso, a polícia pediu as imagens de câmeras de segurança que possam ajudar nas investigações.