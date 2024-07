Menino cai de 20 metros de altura em obra abandonada enquanto empinava pipa

Um adolescente de 14 anos morreu em Poá, Grande São Paulo, no último sábado (27). Ele estava empinando pipa com o irmão mais novo quando caiu de uma altura de aproximadamente 20 metros em uma obra abandonada.

ANÚNCIO

Segundo o tio da vítima, Elcio Gonçalves de Souza, o menino chegou a ser socorrido por testemunhas que chamaram o resgate. Ele foi transferido para o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, mas não resistiu aos ferimentos.

Obra estava abandonada desde 2020

Segundo o ‘Metrópoles’, a obra onde ocorreu o acidente ocorre no Centro Educacional Poaense e está abandonada desde 2020.

De acordo com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE), o contrato inicial assinado em 2019 tinha o valor de R$ 10.743.185,49, com a obra devendo se entregue em novembro de 2020. Contudo, falta de recursos por parte da prefeitura fez com que a obra parasse.

Segundo a Prefeitura de Poá, que lamentou o ocorrido, o local da obra está cercado por gradil, mas brechas causadas pelo furto de grades facilitam o acesso.

⋅ ⋅ ⋅

Jogador de futebol é preso suspeito de estupro coletivo contra adolescente

Três jovens foram detidos em Belo Horizonte acusados de agredir e é estuprar coletivamente uma jovem de 16 anos.

ANÚNCIO

Um deles é jogador de futebol e atua pelo clube Taubaté (SP). Lucas Duarte de Almeida, de 20 anos, nega as acusações.

Contudo, imagens de celular feitas pelo próprio grupo e apreendidas pela polícia confirmam o crime.

De acordo a Polícia Civil de Minas Gerais, os quatro jovens já se conheciam e resolveram sair. Após passarem em uma boate, eles foram para casa de um deles, localiza no bairro Palmares, na capital Belo Horizonte.

Segundo informações do ‘Diário do Grande ABC’, a adolescente estava com Lucas em um dos quartos quando os outros dois jovens apareceram.

Em relato à polícia, a vítima disse que, mesmo pedindo para eles pararem, foi estuprada e agredida com socos, tapas e puxões de cabelo.

Após o ocorrido, a jovem voltou para casa. Porém, não conseguiu contar para mãe o que tinha acontecido, pois estava traumatizada e com vergonha. Ela então conversou com a irmã, que contou para a mãe dias depois. A família então procurou a polícia.

De acordo com a matéria, o crime teria ocorrido em março e a denúncia no fim de abril. Exames de corpo de delito confirmaram a violência e a Polícia Civil abriu investigações, que causaram a Operação Coertione, deflagrada na última semana.

Almeida foi considerado pela polícia como autor do crime. Ele se entregou às autoridades na última sexta-feira (26).

Os outros dois colegas, ambos com 19 anos, já haviam sido presos anteriormente.

Todos alegaram que a relação foi consensual e insinuaram que o comportamento da menina, ao sair com eles, indicava que ela havia concordado com a situação, segundo os criminosos.