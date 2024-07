Empresário que dirigia Porsche diz que motociclista entrou na frente do carro e acabou sendo atropelado

Empresário Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos, negou que atropelou motociclista com Porsche de maneira intencional; Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21, não resistiu

O empresário Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos, que dirigia um Porsche amarelo, afirmou à polícia que o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21, entrou de forma “abrupta” na frente do veículo e acabou sendo atropelado e morto. Ele confirmou que discutiu com a vítima momentos antes, já que ela bateu contra seu retrovisor, mas negou que o atropelamento tenha sido intencional. O condutor do carro de luxo foi submetido a um exame toxicológico, que deu negativo.

ANÚNCIO

O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (29) na Avenida Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, e foi registrado por imagens de câmeras de segurança. O vídeo mostra os dois veículos em alta velocidade, sendo que o Porsche atingiu o motociclista e, na sequência, bateu contra um poste (veja abaixo).

Na delegacia, Igor afirmou que voltava do trabalho com a namorada, Marielle Aparecida De Oliveira Campos, de 25 anos, quando teve o retrovisor atingido pelo motociclista. Ele disse que houve uma discussão, mas que seguiu seu caminho. Quando eles estavam na altura do número 7.350 da Avenida Interlagos, disse que tentou desviar de Pedro Kaique, mas ele entrou na frente e o atropelamento foi inevitável.

Ainda de acordo com o depoimento, o motorista do carro de luxo não soube dizer o motivo que levou o motociclista a quebrar seu retrovisor, mas achou a conduta suspeita “já que em data pretérita fora arremessado objeto na via para que parasse o veículo”.

O condutor do carro de luxo não se feriu, mas a namorada dele precisou ser levada a um pronto-socorro com lesões leves. Já o motociclista chegou a ser socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital do Grajaú, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde.

O empresário prestou depoimento no 11º Distrito Policial de São Paulo, em Santo Amaro, onde o caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal, ambos quando não há intenção de matar. Depois, seguiu para o 48º DP de Cidade Dutra, que ficará responsável pelas investigações. Segundo a polícia, ele deverá responder ao caso em liberdade.

Igor e sua defesa não foram encontrados para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

ANÚNCIO

Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, morreu após ser atropelado pelo motorista de um Porsche, na Avenida Interlagos, em SP (Reprodução/Redes sociais)

Pai revoltado

Enquanto Igor chegou até ao 11º DP para prestar depoimento, o pai do motociclista, Alex Russo Figueiredo, estava revoltado. Um vídeo, divulgado pelo portal “Metrópoles”, mostrou quando o homem partiu para cima do condutor do carro de luxo, enquanto ele ainda estava em uma viatura policial.

“Tirar a vida de alguém é fácil, né? O dinheiro de vocês não vai calar, não, viu? Pode ter certeza que eu vou até o fim agora”, gritou o pai da vítima. Dentro da delegacia, a confusão continuou e Alex Russo precisou ser contido.