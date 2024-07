Programa de bolsas de estudo oferece oportunidades de intercâmbio na Irlanda

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do programa de bolsas de estudos da NED College. Entre os dias 22 de julho e 7 de agosto, estudantes de diversos países da América Latina podem se inscrever para participar da seleção que contemplará os candidatos com bolsas parciais e integrais para estudos de Inglês na Irlanda.

ANÚNCIO

Ao todo, serão oferecidas 40 bolsas integrais, e 360 bolsas de estudo parciais, contemplando descontos de 30%, 40% e 50% sob o valor do curso de inglês. Os estudantes terão a oportunidade de escolher entre as cidades de Dublin e Limerick, na Irlanda, e poderão participar do programa com duração total de oito meses.

Para concorrer a uma das bolsas, é necessário que o candidato tenha ao menos 18 anos completos. Serão aceitas inscrições de estudantes dos seguintes países: Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai e Uruguai. O processo de inscrição deve ser realizado pelo site, sendo que após o cadastro no programa cada estudante deverá realizar o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de 20 euros.

Após a inscrição, os candidatos serão submetidos a uma avaliação online que será realizada no dia 10 de agosto. Com base nos resultados da prova realizada, uma das bolsas parciais será ofertada ao estudante. Além disso, após a inscrição os candidatos também poderão realizar um curso online de inglês para se familiarizar com os métodos de ensino da escola em questão.

As bolsas que contemplam 100% do valor do curso serão sorteadas por meio de uma live realizada no dia 15 de agosto.

Estudo e trabalho

Os intercâmbios realizados na Irlanda estão entre os mais procurados pelos brasileiros devido a possibilidade de associar os estudos no país com a rotina de trabalho. Durante os meses de permanência, os estudantes poderão trabalhar em meio período, utilizando o idioma e tendo uma ampla vivência da cultura local.

No caso do programa em questão, as oportunidades contemplam as vivências em Dublin ou Limerick, sendo que a bolsa comportará os descontos sob os valores dos cursos realizados no período da tarde, do seguro médico e proteção ao estudante.