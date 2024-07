Golpe do Correios: entenda como funciona as ‘entregas falsas’ e se proteja

Nos últimos dias diversos relatos nas redes sociais vem expondo um novo tipo de crime: o ‘golpe dos Correios’.

Criminosos estão se passando pela empresa e enviando SMS para as vítimas, dando a informação falsa que um suposto item comprado foi retido pela fiscalização. Para que o item seja liberado, o comprador deve enviar um PIX.

Segundo o Correios, isso se trata de um golpe. Eles também informaram que o contato falso também estão sendo feitos pelo WhatsApp.

De acordo com o g1, a Polícia Federal foi acionada sobre o o golpe. “A empresa também registrou denúncia formal à Meta, proprietária do WhastApp, uma vez que essas mensagens falsas também estão sendo enviadas pelo aplicativo de mensagens”, informam.

Um dos textos mais comuns enviados pelos golpistas informa:

“CORREIOS: Seu pedido foi temporariamente retido. Para saber mais, clique no link” ou “Informamos que seu pedido foi barrado pela fiscalização alfandegaria. Para mais informacoes, acesse”.

Como evitar o golpe

Para evitar cair em golpes do gênero, alguns itens podem ser verificados. É importante se atentar também que todas as informações oficiais sobre rastreios acontecem no site do Correios. Pendências e pagamentos também são exibidas no mesmo site.

Verifique a URL do site e se não tem nada de estranho com o link;

Os golpistas costumam trazer um senso de urgência na mensagem, com prazos pestes a vencer;

Verifique se o texto possui concordância e pontuações corretas. Mensagens enviadas por criminosos costumam não apresentar um padrão.