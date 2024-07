Quem é Hulk Hogan, o lendário lutador que apoiou Donald Trump?

Esta quinta-feira foi o último dia da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, um evento onde os republicanos mostraram seu total apoio a Donald Trump antes das próximas eleições em 5 de novembro.

O evento contou com todos os tipos de aparições no palco, e sem dúvida uma das mais surpreendentes foi a do lendário lutador da WWE, Hulk Hogan, para mostrar apoio ao candidato.

Hulk Hogan expressou seu apoio a Donald Trump nas próximas eleições

Com um discurso extenso, o ex-lutador de 70 anos subiu ao pódio e deixou claro que Trump é uma figura-chave em sua carreira, então agora é sua vez de oferecer apoio a ele.

"Durante toda a minha carreira, estive no ringue com alguns dos caras mais brutos e difíceis do planeta. Donald Trump é o mais durão de todos. Eles jogaram de tudo contra Donald Trump, todas as investigações, impeachment, casos judiciais, e ele ainda está de pé e chutando a bunda deles", detalhou.

Além disso, Hogan parafraseou a carreira de Donald usando sua frase clássica, descrevendo Trump como "O verdadeiro herói americano".

Quem é Hulk Hogan?

Hogan é um dos lutadores mais importantes da história da WWE; na verdade, um dos momentos mais significativos de sua carreira ocorreu em 23 de janeiro de 1984, quando "Hulkamania" nasceu oficialmente, na noite em que o nativo da Geórgia derrotou o Iron Sheik para se tornar campeão.

Além disso, Hulk estrelou os eventos principais da WrestleMania; um deles foi na terceira edição, na qual enfrentou André The Giant.

Em 2005, ele foi introduzido no Hall da Fama em uma cerimônia liderada pelo ator de Hollywood Sylvester Stallone, com quem dividiu os créditos no filme "Rocky III".

Ele se aposentou há vários anos, embora em 2006 tenha retornado ao ringue para ter uma rivalidade com o "Legend Killer", Randy Orton, com quem culminou a disputa no PPV Summer Slam; no entanto, ele foi derrotado.