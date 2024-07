Dupla que roubava relógios de luxo é presa em flagrante no Rio

Marco Antônio de Oliveira e Matheus Domingues Goulart foram presos em flagrante durante uma ação da polícia do Rio de Janeiro. A dupla viajava de São Paulo para roubar relógios de luxo na capital fluminense.

Com os acessórios em mãos, os suspeitos vendiam pela metade do preço. Segundo o delegado Alan Luxardo, uma terceira pessoa, chamada Edson de Moura Souza, já é considerada foragida.

Para roubar os acessórios de luxo, o trio identificava e seguia as possíveis vítimas, que eram ameaçadas com uma arma.

As investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro apontam que Marco Antônio e Matheus Domingues usavam a comunidade de São Carlos, no centro do Rio, como esconderijo.

Ao G1, Alan afirmou que os suspeitos não focavam em celulares e dinheiro, mas em relógios caros, que custam mais de R$ 1 milhão. Após o roubo, eles voltavam para São Paulo, onde vendiam pela metade do preço num “mercado específico”.

Roubo de diamantes

O ex-jogador Zico emitiu um comunicado para acalmar seus fãs e disse que apesar ter perdido o equivalente a R$ 3 milhões no roubo de sua mala, que continham diamantes que havia dado de presente a sua esposa, passaporte, cartão de crédito e dinheiro em espécie, ele e Sandra (sua esposa) estão bem.

“Quero tranquilizar a todos, ressaltando que eu e Sandra estamos bem e que, apesar da perda material, o mais importante é sempre a nossa saúde e vida. Estamos nos recuperando do choque, contando com o apoio das autoridades e do COI, e na expectativa para que consigamos resgatar nossos bens pessoais. Hoje estaremos na abertura dos Jogos Olímpicos, sempre prestigiando nosso país e torcendo para que nossos atletas façam uma grande Olimpíada”, disse o ex-craque do Flamengo e da Seleção Brasileira.

Zico viajou a Paris para assistir à abertura dos Jogos Olímpicos de Paris e sua mala com os pertences estava no porta-malas do carro que eles haviam deixado em local de apoio do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).