VÍDEO: Imagens mostram casas sendo sacudidas por tremor de terra na BA; algumas tiveram rachaduras

Tremor de terra assustou moradores e deixou casas com rachaduras em Jaguarari, na Bahia

Moradores da cidade de Jaguarari, na Bahia, sentiram um forte tremor de terra na noite de quarta-feira (24). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que imóveis foram sacudidos, sendo que alguns ficaram com rachaduras nas paredes (assista no vídeo abaixo). Um funcionário de uma mineradora sofreu ferimentos leves e foi socorrido.

Apesar das imagens mostrarem o horário de 17h, o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis/UFRN) informou que o tremor ocorreu às 20h16, com magnitude preliminar calculada em 3.6 na escala Richter (mR), que classifica a intensidade dos abalos e vai de um a nove.

Já a mineradora Ero Brasil Caraíba, sediada no distrito de Pilar, interior de Jaguarari, divulgou uma nota na quarta-feira (25) destacando que o abalo sísmico teve magnitude 2.8, conforme medição dos instrumentos instalados que monitoram a mina subterrânea.

A mineradora ressaltou que, no momento do tremor, não eram realizadas detonações. A corporação ressaltou que todas as medidas de segurança foram tomadas e que um funcionário ficou levemente ferido durante o abalo, mas ele recebeu atendimento médico e está fora de perigo.

O perfil “Brazil Earthquakes”, que monitora os tremores de terra no país, informou, por sua vez, que o tremor teve 3.5 de magnitude na escala Richter.

Pânico e rachaduras

Moradores ouvidos pelo site G1 contaram que sentiram o forte abalo e ficaram apavorados. Foi o caso da cabeleireira Clara Conceição, que disse que atendia uma cliente quando a terra tremeu. “Esse tremor foi algo que eu nunca tinha vivido. Foi assustador. A sensação é que a casa iria desabar, quando as telhas se movimentaram. Eu tinha a sensação que o portão ia cair”, relatou ela.

Já a dona de casa Daniela Flávia da Silva disse que saiu correndo por causa do nervosismo. “Graças a Deus foi tranquilo e não teve rachaduras, nem quebrou as janelas. Estamos bem, foi mais o susto mesmo”, contou.

Outras casas, no entanto, ficaram com rachaduras nas paredes e até no teto. A Defesa Civil da cidade faz vistoria nos imóveis para descartar possíveis riscos.