"Trump lança duras desqualificações contra Kamala Harris: 'Ela é uma lunática radical de esquerda'"

Donald Trump parece ter se esquecido de Joe Biden e agora vai concentrar todos os seus ataques e insultos em Kamala Harris, como visto em um evento de campanha realizado em Charlotte, Carolina do Norte, nesta quarta-feira, o primeiro pelo candidato republicano desde que o presidente dos EUA anunciou que não concorrerá a outro mandato.

O comício terminou antes das 20h, minutos antes de Biden se dirigir à nação para explicar as razões pelas quais decidiu "abandonar sua candidatura e 'passar o bastão'" para sua vice-presidente, que é 22 anos mais jovem que ele.

Quais foram os insultos de Trump a Kamala Harris?

"Então agora temos uma nova vítima a derrotar: a mentirosa Kamala Harris", disse Trump, chamando-a de "a vice-presidente mais incompetente e de extrema esquerda da história dos Estados Unidos."

Trump descreveu-a como uma “lunática de extrema esquerda” e disse que ela era “louca” por suas posições sobre o aborto e imigração. A Associated Press também relatou que o candidato republicano pronunciou repetidamente incorretamente o primeiro nome de Kamala Harris, uma abordagem desrespeitosa em relação à primeira mulher negra e pessoa de ascendência sul-asiática que provavelmente liderará a chapa presidencial dos Democratas.

Trump também acusou Harris de ser igualmente responsável pelas políticas de Biden na fronteira entre os Estados Unidos e o México, onde as detenções de travessias ilegais atingiram números recordes até o final de 2023, e reiterou sua promessa de realizar deportações em massa com a ajuda da polícia local.

“Kamala trouxe uma destruição mortal das fronteiras da América que é completamente e totalmente desqualificante. Ela não deveria ser permitida concorrer à presidência com o que fez,” disse Trump a seus seguidores.

O comício de Charlotte, assim como o realizado no sábado em Grand Rapids, Michigan, ocorreu em um arena fechada. O porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, disse que “será determinado” se a campanha não realizará mais comícios ao ar livre devido a preocupações com a segurança.

Discurso breve de unidade de Trump

Kamala Harris passou parte da quarta-feira em Indiana, onde disse que as eleições de novembro eram "entre duas visões diferentes para nossa nação, uma focada no futuro, a outra focada no passado".

A campanha de Harris divulgou um comunicado após o discurso de Trump descrevendo-o como “descontrolado, estranho e confuso”. “A unidade acabou para Donald Trump”, disse o porta-voz da campanha, Ammar Moussa, referindo-se aos compromissos de unidade feitos durante a Convenção Nacional Republicana pelo ex-Presidente dos Estados Unidos.