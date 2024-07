São Paulo tem fim de semana de calor, mas frente fria chega na terça-feira

O paulistano vai desfrutar de mais um fim de semana de veranico, com o sol brilhando forte e os termômetros chegando a 29º C, sem previsão de chuva. Mas quem pensa que os dias ensolarados vão continuar durante todo o inverno está completamente enganado.

ANÚNCIO

Na terça-feira, uma frente fria chega do sul do país e avança sobre a região sudeste trazendo, além de chuva, a queda acentuada da temperatura. Os termômetros devem despencar 10 graus de um dia para o outro, com máximas previstas de apenas 16ºC na terça-feira.

Essa frente fria deve romper o bloqueio atmosférico que se instalou em boa parte do país na última semana mantendo as temperaturas mais altas e a umidade muito abaixo do que é normalmente registrado nesta época do ano.

UMIDADE CRÍTICA

A umidade relativa do ar atingiu níveis críticos na última terça-feira, chegando a 13% na Capital, colocando em risco a saúde da população. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), quando a umidade relativa do ar cai abaixo de 30% já é considerada situação de “alerta”. Segundo a OMS, a umidade relativa considerada normal varia entre 50% e 60%.

TEMPERATURAS ABAIXO DE ZERO

No sul do país, essa massa polar que avança sobre a Argentina e chegará nos próximos dias promete temperaturas abaixo de zero nas cidades que faze fronteira com o Uruguai, no sul e na Serra do Rio Grande do Sul e também no planalto de Santa Catarina.