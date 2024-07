Em parceria com o Google, São Paulo terá cursos profissionalizantes gratuitos

Em parceria com a Google Cloud e com a Fundação Apoio à Tecnologia (FAT), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) de São Paulo anunciou o programa Qualifica SP – Novo Emprego. Por meio dele, moradores do estado de São Paulo poderão realizar uma série de cursos com temas que abordam conceitos de nuvem e inteligência artificial, conforme publicado pelo portal Metrópoles.

O programa vem para suprir a necessidade de profissionais deste segmento, e contará com cursos de aproximadamente 1 mês e meio de duração. Para tentar uma das 5,5 mil vagas disponíveis pelo projeto, os candidatos devem realizar sua inscrição pelo site até o dia 5 de agosto.

Para participar, os candidatos precisam residir no estado de São Paulo e terem mais de 18 anos. Após a inscrição serão realizados testes classificatórios, sendo que os candidatos convocados serão avisados pelo e-mail cadastrado. A expectativa é que uma nova turma, com 2,5 mil vagas, abra no próximo mês.

Cursos ofertados

Ao todo, o projeto oferta inicialmente dois cursos. O primeiro deles é chamado de “Fundamentos de Computação em Nuvem – Google Cloud” e possui 3 mil vagas para estudantes com pouco ou nenhum conhecimento em computação em nuvem. O curso é composto por quatro módulos, que totalizam 64 horas de curso, divididas em 56 horas de conteúdo programático e oito horas de habilidades socioemocionais.

O segundo curso, chamado de “Inteligência Artificial – Google Cloud”, tem disponibilidade de 2,5 mil vagas e conta com três módulos que englobam um panorama dos conceitos de inteligência artificial generativa. São 50 horas de curso, sendo 30 de conceitos, 12 horas de tutoria e oito horas de habilidades socioemocionais.

Cada módulo dos dois cursos será encerrado com uma avaliação para obtenção do “selo de habilidades” do Google Cloud, confirmando a aptidão da pessoa em determinada área. Os estudantes que conseguirem os selos necessários e tiverem aproveitamento de 655% de presença nas aulas podem participar da Job Fair – Feira de Oportunidades virtual com ofertas de estágio e emprego, promovida pela Google Cloud e demais empresas parceiras.