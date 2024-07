Capotamento deixa feridos e complica trânsito na Avenida Giovanni Gronchi, na Zona Sul de SP

O capotamento de um carro deixou pelo menos três pessoas feridas na Avenida Giovanni Gronchi, na Zona Sul de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (26). O acidente ocorreu nas proximidades do Terminal João Dias, sendo que duas faixas da via precisaram ser bloqueadas para o resgate, o que complicou o trânsito na região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três homens que seguiam no veículo ficaram feridos e foram socorridos. Um deles teve uma fratura em uma das pernas e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Limpo. Já outro sofreu ferimentos nas pernas e foi encaminhado ao Hospital Next. Já o terceiro teve escoriações, mas não foi informado para qual unidade de saúde ele foi levado.

O carro ficou completamente destruído. Para a realização do resgate, duas faixas da direita, no sentido Centro, tiveram de ser bloqueadas. O veículo permanecia no local aguardando a perícia por volta das 7h10, causando congestionamento.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 7h30, a Zona Sul da Capital somava 22 km de lentidão.