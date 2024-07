Olimpíadas de Paris 2024: saiba como será feito o exame antidoping nos jogos

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 já começaram. Neste ano, mais de 10 mil atletas competem em 32 modalidades esportivas na busca pelo maior reconhecimento no mundo dos esportes. No entanto, conforme reportagem do G1, um dos maiores desafios do será a testagem antidoping.

Todos os testes realizados serão de responsabilidade da Agência Internacional de Testes (ITA), sendo que as testagens mobilizarão mais de 1000 profissionais, que serão envolvidos em diversas etapas do processo. Enquanto alguns acompanham e orientam os atletas, outros serão responsáveis por realizar as coletas.

Cada local de competição deve contar com uma área específica voltada ao controle das testagens, onde agentes coletarão os exames de sangue e urina dos competidores, seguindo o International Standard for Testing and Investigations (ISTI).

Um dos métodos aplicado para coleta e análise de amostras será o “dried blood drop sampling (DBS), que tem como amostragem uma única gota de sangue seco. A mesma técnica foi aplicada nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Apesar de ser considerado eficaz, este procedimento é considerado complementar aos métodos de análise tradicional, e é minimamente invasivo, economizando custos de armazenamento, envio e análise. No entanto, ele não descarta a necessidade do teste de urina.

Quais são os esportes mais monitorados?

Entre as diversas modalidades disputadas nas Olimpíadas de Paris 2024, algumas chamam maior atenção para os registros de casos anteriores de doping, e pedem uma análise mais intensa da organização.

Desta forma, conforme a reportagem, nas modalidades individuais as mais monitoradas serão o ciclismo, levantamento de peso, boxe, triatlo, luta livre e atletismo. Historicamente, estas são as modalidades que apresentam maior proporção de casos positivos. Já nos coletivos, a maior parte da atenção será voltada às disputas de rúgbi, basquete e handebol.

Ainda segundo a publicação, a proporção de detecções de doping em modalidades olímpicas vem se mantendo estável em torno de 2% nos últimos anos, sendo que a cada 100 testes, 2 retornam com resultados positivos.